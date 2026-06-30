Colpensiones aclara qué pasará con la atención a sus afiliados tras frenar la migración de datos

Colpensiones anunció que suspendió temporalmente el proceso de migración de datos que adelantaba como parte de la actualización tecnológica de la entidad y aclaró que esta decisión no afectará la atención a los afiliados, luego de la preocupación que generó la suspensión de sus canales de atención en un momento clave para miles de trabajadores que buscan trasladarse entre el régimen público y el privado antes del cierre de la denominada ventana pensional.
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A través de un pronunciamiento divulgado este 30 de junio, la administradora pública informó que la decisión se adoptó con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios y normalizar la atención a los ciudadanos, al tiempo que confirmó que los 81 Puntos de Atención Colpensiones (PAC) continúan funcionando con normalidad en todo el país. Según explicó la entidad, la migración de datos no fue cancelada, sino aplazada y será retomada el próximo fin de semana bajo los protocolos técnicos previstos para este tipo de procesos.
«Con el propósito de garantizar la continuidad en la atención y normalizar la prestación de sus servicios, fue suspendida temporalmente la migración de datos que se venía adelantando como parte del proceso de actualización tecnológica de la entidad», señaló Colpensiones.
Asimismo, precisó que la medida fue adoptada «de manera preventiva para retornar oportunamente a la operación habitual de los canales de atención y asegurar que las personas puedan acceder a los servicios y trámites de Colpensiones con normalidad».
La aclaración de Colpensiones se conoce horas después de que la entidad informara la suspensión temporal de sus canales presenciales y virtuales mientras adelantaba la actualización tecnológica de su plataforma.
Ese anuncio generó inquietud porque coincidía con una etapa decisiva para el sistema pensional colombiano: el plazo extraordinario que permite a determinados afiliados cambiarse entre el régimen público y el privado antes del 16 de julio, beneficio creado por el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional.
Ante las dudas de los usuarios, Colpensiones aseguró que la migración tecnológica no fue suspendida de manera definitiva, sino que únicamente se aplazó para evitar afectar la prestación del servicio.
La administradora explicó que: «La migración de datos no ha sido cancelada. Este proceso será retomado el próximo fin de semana del 4 y 5 de julio, bajo las ventanas operativas y los protocolos técnicos definidos para este tipo de actividades, con el fin de garantizar la seguridad, integridad y confiabilidad de la información».
Los 81 puntos de atención de Colpensiones siguen funcionando
Uno de los aspectos más importantes del pronunciamiento es que Colpensiones confirmó que sus oficinas continúan prestando servicio.
La entidad informó que: «Los 81 Puntos de Atención de Colpensiones —PAC— se encuentran funcionando normalmente en el país y están disponibles para orientar, asesorar y atender a la ciudadanía en sus trámites y solicitudes».
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Con esta aclaración, la administradora busca despejar las dudas de los afiliados que necesitan realizar consultas sobre historia laboral, solicitudes relacionadas con pensiones o procesos asociados al régimen público.
¿Qué pasa con quienes buscan cambiar de fondo de pensión?
La aclaración cobra especial importancia porque aún permanece abierta la denominada ventana de oportunidad creada por la reforma pensional.
Hasta el 16 de julio de 2026, algunos trabajadores que anteriormente no podían trasladarse entre Colpensiones y los fondos privados tienen una oportunidad excepcional para escoger nuevamente el régimen pensional que consideran más conveniente.
El beneficio aplica para mujeres de 47 años o más que tengan al menos 750 semanas cotizadas y hombres de 52 años o más con un mínimo de 900 semanas cotizadas.
Se estima que cerca de 800.000 trabajadores cumplen esas condiciones y podrían acogerse al mecanismo extraordinario. De acuerdo con cifras divulgadas por Colfondos, más de 136.000 personas ya han realizado el proceso de traslado.
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Precisamente por esa razón, la suspensión temporal de los canales tecnológicos generó preocupación, ya que muchos trámites relacionados con los cambios de régimen requieren interacción entre Colpensiones y las administradoras privadas.