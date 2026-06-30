Ministro de Hacienda confirmó que los precios de la gasolina se mantendrán estables en julio de 2026

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el precio del galón de gasolina se mantendrá estable durante julio de 2026. Actualmente, el combustible registra un precio promedio de $15.848 en las 13 principales ciudades del país, mientras que el ACPM se ubica en $11.282 por galón.
“Por ahora vamos a mantener estables los precios de la gasolina y el ACPM en el mes de julio, y hemos trabajado con ese criterio para esta toma de decisiones”, afirmó el titular de Hacienda durante la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República del 30 de junio de 2026.
Entre las ciudades con los precios más altos de la gasolina se encuentran Villavicencio ($16.391 por galón), Bogotá ($16.291), Manizales ($16.264), Pereira ($16.236), Medellín ($16.211), Ibagué ($16.205), Cali ($16.300) y Bucaramanga ($16.049).
En contraste, ciudades como Cartagena, Barranquilla, Pasto y Cúcuta registran precios inferiores al promedio nacional. El menor valor corresponde a Pasto, donde el galón cuesta $13.887.
Cabe recordar que el Gobierno mantiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), mecanismo que amortigua el impacto de los precios internacionales sobre los combustibles en el mercado interno. Esta política generó un importante déficit fiscal y hace que, especialmente en el caso del ACPM, los precios internos se mantengan artificialmente por debajo de las cotizaciones internacionales.
Adicionalmente, Ávila señaló que el Gobierno Petro, a pocas semanas de concluir su mandato el 7 de agosto de 2026, insistirá en presentar una nueva reforma tributaria. Según el ministro, la iniciativa recogerá algunos componentes de proyectos anteriores, entre ellos medidas que permitirían recaudar más de $16 billones.
Presiones inflacionarias
Por su parte, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que el fenómeno de El Niño representa una fuente de presión inflacionaria, debido al impacto que podría tener sobre los precios de los alimentos en los próximos meses.
Asimismo, explicó que, con el objetivo de mantener la inflación dentro del rango meta de entre 2 % y 4 %, la Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar la tasa de interés en 75 puntos básicos, llevándola a 12 %, su nivel más alto en los últimos dos años.