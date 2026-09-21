Contraloría alerta por un billonario hueco para pagar las mesadas de Colpensiones a fin de año, incluida la prima de Navidad

La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre la desfinanciación de las pensiones en Colombia, al tiempo que puso la lupa sobre las finanzas de Colpensiones.
Los hallazgos de la entidad dan cuenta de un faltante de más de $4,2 billones para poder cumplir con las mesadas de final de año.
El presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para 2026 contempló gastos por $75,58 billones, de los cuales $72,80 billones se destinaron al pago de pensiones y jubilaciones.
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Agrega la Contraloría que la financiación de estas obligaciones dependía en un 44,6 % de los aportes de la Nación.
Otros llamados de atención sobre las pensiones en Colpensiones
“El desequilibrio radica en el desbalance entre el incremento efectivo del salario mínimo del 23 %, frente a un supuesto de crecimiento cercano al 7,5 %, lo que generó una desviación significativa respecto de las condiciones utilizadas para la programación presupuestal”, señala el documento.
El análisis indica que el presupuesto contemplaba $33,7 billones de aportes nacionales y que la ejecución ya asciende a esa misma cifra.
“Es decir que, si esos recursos ya fueron efectivamente girados, Colpensiones habría recibido prácticamente la totalidad de las transferencias nacionales inicialmente previstas”, agrega la entidad.
El incremento no previsto de las obligaciones pensionales en Colombia podría requerir, según la Contraloría, recursos adicionales del Gobierno nacional, aun cuando este haya cumplido con los aportes presupuestados inicialmente.
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“La Contraloría General de la República advierte al Gobierno Nacional sobre la necesidad de prever y disponer de los recursos necesarios para que el sistema cumpla con los pagos pensionales comprometidos”, concluye el informe.