Claro tiene más de 300 iniciativas tras su transformación digital: el 30 % de las antenas están en 5G

El 24 y 25 de septiembre se realizó en Cartagena el Claro Tech Summit 2026, catalogado como el evento de tecnología más grande del país. Durante dos días, los asistentes presenciaron una agenda alto nivel.
Entre los spekears y panelistas estuvieron: María Lorena Gutiérrez, presidente de Grupo Aval; María Luisa Escolar, directora Ejecutiva Unidad Mercado Corporativo de Claro Colombia; Felipe González, presidente de Nestlé; Mauricio Reina, líder de investigación de Fedesarrollo, y muchos más.
En conversación con Valora Analitik, Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, contó como avanza la compañía en sus planes de modernización y ampliación de la conectividad. A su vez, como ha sido la transformación digital de Claro, al que han denominado modoIA.
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En primer lugar, informó que hoy ya el 30 % de sus antenas están en 5G. por otra parte, llegan al 100 % de la cobertura en las cabeceras de municipios. “Tenemos los cuatro puntos cardinales del país, desde San Andrés, Leticia, Quibdó y Puerto Carreño”.
El segundo paso, explicó de Gusmao, “es habilitar capacidades de data center, soluciones en la nube, soluciones de inteligencia artificial y ciberseguridad”.
Uno de sus objetivos, agregó, es montar su esquema y ecosistema de ciberseguridad para ayudar a las empresas a proteger y a ser más resilientes para dar continuidad en sus negocios.
Sobre el crecimiento de la empresa, “vamos creciendo muy bien por todas las inversiones que hicimos para ampliar y modernizar nuestra red móvil y fija. Ya llegamos a 7 millones de acceso de fibra óptica en el país”.
Como dato adicional, Claro en Colombia tiene el 50 % de la capacidad de procesamiento de datos.
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ModoIA: así ha sido la transformación digital de Claro
A detalle, el presidente de Claro Colombia destacó: “Nosotros hicimos una transformación la compañía. La inteligencia artificial llegó para quedarse, pero para una transformación así, sí o sí necesito una transformación cultural”.
En su recorrido, pasaron de métodos tradicionales, a metodologías agiles, células de innovación y ahora modoIA, impulsando el autodesarrollo por medio de esta herramienta tecnológica.
“Tenemos más de 300 iniciativas que ya vienen trabajando desde hace más de 1 año y estamos muy bien. Hoy acá mostramos un caso de uso de redes autónomas inteligentes, es decir, montamos un algoritmo en la red que detecta la anomalía o el incidente y la propia IA soluciona el problema”, complementó de Gusmao.
En sus palabras, están haciendo uso de esta herramienta en dos pilares. El primero, todos los procesos de la compañía utilizando la inteligencia artificial de extremo extremo, y el segundo, incrementando la productividad del colaborador usando la IA.
A modo de cierre, contó que la idea es seguir creciendo su red 5G con la finalidad de que el colombiano tenga una mejor señal. Sobre la ciberseguridad, alertó que gestionan al mes más de 500.000 eventos de este tipo.
“Claro Colombia es la tercera operación del Grupo América Móvil de 24 operaciones. Hay mucha confianza en el país y vamos a seguir acá invirtiendo para todos los colombianos”, concluyó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.