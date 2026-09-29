Hogares ya reciben advertencia por consumo en la factura de energía: así funcionará el cobro adicional

Muchos hogares ya están recibiendo una advertencia en su factura de energía por haber consumido más de lo esperado durante este periodo. Por ahora, el aviso no significa que tengan que pagar un cobro adicional, pero sí anticipa lo que podría aparecer en las próximas facturas si el consumo continúa aumentando.
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La advertencia hace parte de un programa transitorio creado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para promover el ahorro de electricidad durante el periodo de condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño 2026-2027 y ante posibles escenarios de menor disponibilidad hídrica.
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En esta primera etapa, el mensaje que aparece en la factura es informativo y no genera todavía el pago del cobro adicional. Sin embargo, el resultado sirve para que cada usuario conozca su meta y se prepare para el funcionamiento del esquema en los siguientes periodos.
¿Qué significa la advertencia que aparece en la factura de energía?
El nuevo programa funciona con una referencia diferente para cada usuario. En lugar de comparar el consumo de una vivienda con el de otros hogares, se establece una meta individual de consumo calculada a partir del historial de energía de cada usuario.
Enel Colombia explica que esta meta utiliza los consumos de los últimos 12 meses y se calcula como la mediana de los consumos promedio diarios de los periodos de facturación, excluyendo meses atípicos que puedan distorsionar el resultado. Además, la meta se fija una sola vez al inicio del programa y permanece durante su vigencia.
Por eso, dos hogares ubicados en el mismo edificio podrían tener metas diferentes. Lo que se busca es establecer cuánto consume normalmente cada usuario y, a partir de ahí, determinar si consiguió ahorrar o si gastó significativamente más energía.
¿Cuándo empezaría el cobro adicional?
El programa establece una banda de tolerancia. Si el consumo se encuentra entre el 90 % y el 110 % de la meta individual, no se genera ni beneficio por ahorro ni cobro adicional.
El problema aparece cuando el consumo supera el 110 % de la meta. En ese caso, el usuario entra en la zona en la que se genera un cobro adicional. Pero hay un detalle importante: no se cobra de más por toda la energía consumida durante el mes. El cobro se calcula únicamente sobre los kilovatios hora (kWh) que excedan el 110 % de la meta individual.
Además, la primera etapa del programa es pedagógica. Enel señala que si el usuario supera su meta durante este primer ciclo, el cobro que aparezca tendrá carácter informativo y no deberá pagarse. Los cobros efectivos comenzarán en el ciclo siguiente.
Para entenderlo fácilmente, supongamos un hogar cuya meta mensual es de 100 kWh. El 110 % de esa meta equivale a 110 kWh. Si durante el periodo el hogar consume 120 kWh, no se le cobraría el recargo sobre los 120 kWh.
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El cobro adicional se calcularía únicamente sobre los 10 kWh que superaron el límite de 110 kWh. Si la tarifa normal de ese hogar fuera hipotéticamente de $1.000 por kWh, y perteneciera a los estratos 1, 2 o 3, el factor establecido sería de 1,30. En ese ejemplo, el componente adicional sería de 30 % sobre los kWh que superaron el límite. Así, los 10 kWh excedentes generarían un cobro adicional ilustrativo de: 10 kWh × $1.000 × 30 % = $3.000.
Es importante aclarar que $1.000 por kWh es solo una cifra hipotética para explicar el mecanismo. El valor real depende de la tarifa aplicable al usuario y de las condiciones establecidas por la regulación.
El porcentaje cambia según el tipo de usuario
La regulación establece diferentes factores dependiendo del tipo de consumidor.Para los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3, el factor es de 1,30 veces la tarifa aplicada. Para los hogares de estratos 4, 5 y 6, es de 1,50 veces, mientras que para usuarios comerciales e industriales llega a 1,70 veces.
Esto significa que el porcentaje adicional sobre el excedente es de 30 %, 50 % y 70 %, respectivamente. En cualquier caso, el recargo no modifica la tarifa normal de energía ni la reemplaza. Se presenta como un concepto separado asociado al programa.
Hay hogares y usuarios que están excluidos del posible cobro adicional en la factura de energía
El programa no aplica a todos los consumidores de electricidad. Entre los usuarios excluidos están quienes tienen medidores prepago o el servicio suspendido, aquellos cuyo consumo se determina mediante métodos diferentes a la lectura del medidor y varias instituciones.
También están excluidos hospitales y otras instituciones de salud, establecimientos educativos, organismos de atención de emergencias, entidades de seguridad y orden público, establecimientos penitenciarios y usuarios oficiales correspondientes a instalaciones de entidades públicas.
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También existe una excepción por razones médicas. Las personas que necesiten utilizar de manera permanente o intensiva equipos eléctricos indispensables para preservar su vida o su salud pueden solicitar al comercializador su exclusión del programa, presentando el soporte médico correspondiente. Además, la regulación excluye a los usuarios ubicados en municipios identificados oficialmente por la UNGRD como afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026.