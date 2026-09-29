MinTransporte anuncia decreto para obras clave en puertos de Colombia; habla de nuevos megaproyectos

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que en las próximas semanas el Gobierno expedirá un decreto para acelerar las inversiones y obras de modernización en los puertos del país.
El anuncio fue realizado durante el XVII Encuentro Regional de Infraestructura y Sostenibilidad de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Norte, donde la funcionaria también se refirió a los planes del Gobierno para el aeropuerto Ernesto Cortissoz y la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.
Noguera explicó que varias sociedades portuarias que iniciaron operaciones bajo la Ley 1 de 1991 ya llegaron al límite de las inversiones previstas en sus concesiones, situación que, según señaló, ha frenado nuevos proyectos de modernización.
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“En las próximas semanas estaremos expidiendo un decreto que permita acelerar las obras en cola”, anunció la ministra.
De acuerdo con Noguera, la medida permitirá que los puertos puedan ejecutar nuevas inversiones durante los últimos años de sus concesiones. En caso de que al finalizar la vigencia contractual no hayan recuperado los recursos destinados a esas obras, estos serían reintegrados por el nuevo concesionario.
“Consideramos que es una muy buena noticia, especialmente para el sector portuario, pero principalmente para Colombia, porque nos va a permitir estar a la vanguardia de lo que hoy están los puertos más importantes del mundo”, afirmó.
La ministra señaló que la medida tendrá especial impacto en las terminales portuarias de la región Caribe, aunque aplicará para puertos de todo el país.
Gobierno prepara decisiones para el Ernesto Cortissoz
Durante el encuentro, Noguera también confirmó que el aeropuerto Ernesto Cortissoz será una de las prioridades del Gobierno en materia de infraestructura aeroportuaria.
La funcionaria aseguró que en los próximos días el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dará a conocer los planes para la terminal aérea que sirve a Barranquilla.
“Estamos buscando lo que más le convenga al aeropuerto. Próximamente daremos muy buenas noticias para el aeropuerto Ernesto Cortissoz”, dijo.
La ministra reconoció las dificultades que ha enfrentado la terminal durante los últimos años y señaló que las condiciones actuales han generado una percepción negativa entre algunos viajeros que llegan a Barranquilla.
En agosto, Noguera ya había anunciado un plan de choque para terminar obras pendientes en el aeropuerto, además de avanzar en su modernización mediante una iniciativa privada estructurada desde la ANI.
Sobre la posibilidad de que la Aerocivil continúe temporalmente a cargo de la operación del aeropuerto, la ministra evitó anticipar detalles y pidió esperar el anuncio presidencial.
Recuperación de la navegabilidad del río Magdalena
Noguera también se refirió a los planes para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, particularmente en el tramo comprendido entre Barrancabermeja y Bocas de Ceniza.
Según la ministra, el Gobierno tiene previsto avanzar próximamente en una primera fase de recuperación de la navegabilidad, además de las obras relacionadas con el Canal del Dique.
“Ya el presidente ha manifestado su gran interés en recuperar la navegabilidad del río, iniciar próximamente con la recuperación que va desde Barrancabermeja hasta Bocas de Ceniza, sumado al Canal del Dique”, señaló.
La funcionaria indicó que el Gobierno se encuentra próximo a definir la ruta que permitirá iniciar esta primera fase de las obras.
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