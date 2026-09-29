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Tras el incidente en uno de sus trenes, la Regasificadora de Cartagena volvió a operar a plena capacidad

Esta terminal expresó que está operando nuevamente con 475 millones de pies cúbicos diarios y que resolvió el inconveniente antes del plazo estimado.

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Regasificadora SPEC, filial de Promigas. Imagen: Promigas
Regasificadora SPEC, filial de Promigas. Imagen: Promigas

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La Regasificadora de Cartagena expresó que restableció su capacidad plena para la importación de gas. Esta terminal, conocida como la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), opera nuevamente con 475 millones de pies cúbicos diarios de gas, según lo manifestó.

Esta capacidad para importar gas se restableció este martes 29 de septiembre de 2026. Lo anterior se debe a que uno de sus trenes tuvo una falla, lo cual disminuyó la capacidad de regasificación o de conversión de gas líquido a estado gaseoso. Sin embargo, la filial de Promigas (SPEC) manifestó que ya opera con normalidad.

Gas natural. Imagen: Generada con inteligencia artificial
Gas natural. Imagen: Generada con inteligencia artificial

“Así concluyen antes del plazo previsto los trabajos realizados en uno de sus cuatro trenes de regasificación, período durante el cual la terminal mantuvo una capacidad disponible y operativa de 400 millones de pies cúbicos al día”, manifestó en un comunicado.

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Esta terminal es clave para la industria energética colombiana, puesto que a través de ella se importa el gas necesario para abastecer a los sectores residenciales e industriales. Hasta la fecha, Colombia no cuenta con un punto de esta magnitud en operación, por lo cual su importancia es grande.

Así luce una regasificadora para la importación del energético. Imagen: Dimar
Así luce una regasificadora para la importación del energético. Imagen: Dimar

El país está importando cada vez más gas, y con base en datos de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo (Acipet), podría llegar a importar entre 35 % y 40 % del gas que consume para finales de 2026. Otras regasificadoras, como la del Pacífico en Valle del Cauca y Puerto Bahía en Cartagena, entrarían en noviembre de 2026 y comienzos de 2027, respectivamente. Pero hasta la fecha es SPEC la que abastece a Colombia con el gas importado.

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