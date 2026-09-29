Industria del gas en Colombia reportó cifras rojas en producción; comercialización cayó y la importación se disparó

La producción de gas en Colombia registró otra caída de 9,3 %, al pasar de 1.218 millones de pies cúbicos al día a 1.104 millones de pies cúbicos diarios, comparando agosto de 2025 con 2026. Pese a esta cifra, si se compara la cifra mes a mes entre julio y agosto de 2026, el alza fue de 0,8 %.
Casanare fue la zona en donde se concentró gran parte de la producción, con 65,1 % de la actividad. Otra parte estuvo en La Guajira y Magdalena, mientras que Sucre tuvo la mayor reducción a nivel regional, seguida de Córdoba y Santander.
En cuanto a la producción comercializada, en agosto de 2026 esta tuvo un promedio de 717 millones de pies cúbicos al día, teniendo una disminución mensual de 0,7 % frente a julio y de 10,4 % en su variación anual, es decir, frente a agosto de 2025. En el acumulado entre enero y agosto de 2026, el promedio fue de 704,2 millones de pies cúbicos al día, lo que significó una cifra 12,8 % por debajo de la que se registró en el mismo periodo de 2025.
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Estas cifras reveladas por la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) también revelaron que en la industria se proyectan inversiones por US$1.031 millones en 2026, que a su vez significan una cifra mayor en 17 % a la de 2025, según la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas). De estos montos, US$839 millones van para exploración y producción y US$129 millones a transporte. Este último segmento tendría un crecimiento de 207 % en inversión.
Sin embargo, pese a estas inversiones, la industria gasífera en Colombia se está contrayendo, puesto que la producción de gas, si se miran los resultados de la variación anual en materia de comercialización, solo ha presentado cifras en negativo desde enero de 2024 hasta agosto de 2026.
Como se mencionó anteriormente, los departamentos con la mayor producción son Casanare, La Guajira, Córdoba, Sucre y Magdalena, los cuales concentraron 87,2 % de la producción y solo Casanare, 65,1 %. Los municipios que más contribuyeron en producción fueron Yopal, Casanare, Aguazul, Manaure, Tauramena y Pueblo Nuevo.
En cuanto a las compañías que registraron los mayores aportes en la producción en agosto de 2026, nuevamente se ubicó Ecopetrol, concentrando 82 % de esta actividad. Luego le siguió Canacol, con 5,8 %; Parex, con 4,5 %, seguida por otras compañías como Maurel & Prom, NG Energy, entre otras.
Importación de gas
En agosto de 2026, la compra de este energético en el exterior tuvo un promedio de 341,4 millones de pies cúbicos al día, lo que significó un alza de 126,9 % frente a agosto de 2025, lapso en el que se reportaron 150,5 millones de pies cúbicos diarios de importación.
Entre enero y agosto de 2026, las importaciones tuvieron un promedio de 248,6 millones de pies cúbicos al día, frente a 170,3 millones de pies cúbicos diarios en el mismo lapso en 2025, con lo que se registró un alza de 45,8 %, expresó Campetrol.
El gremio adicionó que, frente a las caídas en la comercialización y en la producción, junto con el crecimiento de las importaciones, también se suma el fenómeno de El Niño, que alcanzaría su pico de altas temperaturas para finales de 2026, lo que presionaría la demanda de gas para que las plantas térmicas puedan generar energía.
Destacado: Meta, Casanare, La Guajira, Santander y Antioquia, los departamentos clave para multiplicar producción de petróleo y gas
Cabe recordar que las plantas térmicas son puntos en los cuales se genera electricidad con energéticos como el gas, que precisamente es el que está faltando en Colombia y se está teniendo que importar cada vez más.
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