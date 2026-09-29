El más reciente informe de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) reveló que en agosto de 2026 la producción diaria de petróleo llegó a 732.700 barriles diarios de crudo, lo que significó un incremento de 0,7 % frente al mes anterior, pero una caída de 2,3 % frente al mismo mes de 2025.
El alza mes a mes se explicó por el buen comportamiento en Casanare y Meta. En Casanare, la producción creció 3.200 barriles diarios, ubicándose en 106.800 barriles diarios en agosto, con importantes aportes de los campos Icaco, Cupiagua, Liria y Kitaro. Mientras que en Meta la producción también creció 3.100 barriles diarios de crudo, ubicándose en 430.100 barriles al día, provenientes principalmente de los campos Rubiales y Chichimene.
Si se miran los ocho primeros meses de 2026, el promedio de la producción petrolera en Colombia fue de 731.200 barriles diarios, lo que también significó una caída de 2,2 % frente al mismo lapso de 2025, ya que se reportaron 16.100 barriles diarios menos.
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Los datos del gremio también revelaron que, si solo se mira la producción en su variación anual, Colombia viene registrando descensos desde mayo de 2026. Esto quiere decir que en el país se está produciendo cada vez menos petróleo.
Los campos clave en perforación fueron Caño Sur, Akacías y Rubiales, en donde hay campañas de perforación y concentran gran parte del crudo en Colombia. Su producción conjunta pasó de 120.900 barriles diarios en 2020 a 169.800 barriles al día en 2025, y entre enero y agosto de 2026, se ubicó en 173.000 barriles diarios, con lo que se registró un incremento de 43,5 % frente a 2020.
De otro lado, los departamentos que concentraron la producción en agosto de 2026 fueron Meta, Casanare, Arauca, Santander y Boyacá. Meta contó con la mayor participación, aportando 58,7 %, y nuevamente el municipio que más reportó aportes en producción fue Puerto Gaitán (Meta).
Para agosto, la compañía que concentró la mayor producción fue nuevamente Ecopetrol, con 65,4 % de la participación. Detrás de ella se ubicaron SierraCol Energy, con 6,6 %; Frontera Energy, con 6,5 %; GeoPark, con 5,6 %; Parex, con 3,7 %; Gran Tierra Energy, con 3,2 %, entre otras.
Destacado: Meta, Casanare, La Guajira, Santander y Antioquia, los departamentos clave para multiplicar producción de petróleo y gas
Debe mencionarse que, pese a que compañías como Parex se ubican en el listado de Campetrol en el quinto lugar, las cifras no revelan la participación real de la compañía tras las adquisiciones que recientemente hizo, puesto que en 2026 la canadiense Parex adquirió los activos de producción y explotación de petróleo y gas de Frontera Energy, convirtiéndose en la empresa privada petrolera más grande de Colombia.
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