Dólar en Colombia retrocede y cierra en $3.330 por alivio en riesgo país y toma de utilidades

La cotización del tipo de cambio en Colombia rompió el impulso alcista del inicio de semana y cerró este martes en $3.330, registrando un retroceso de -$32 (-0,95 %) frente al dato del lunes ($3.362).
El monto negociado se movió aproximadamente en US$1.340 millones. La divisa abrió en el precio máximo de la sesión en $3.365 y retrocedió paulatinamente hasta marcar un piso intradiario de $3.326,20.
De acuerdo con JP Tactical, fue una jornada de movimientos contenidos y baja presión compradora. Por su parte, Acciones & Valores destacó que la toma de utilidades en la tasa de cambio estuvo favorecida por una compresión en las primas de riesgo de la región, donde el CDS a 5 años de Colombia descendió cerca de 3,8 puntos básicos hasta situarse en 162,7 pb.
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A pesar del respiro de las divisas latinoamericanas, el dólar a nivel global continuó exhibiendo solidez frente a la canasta de monedas desarrolladas. El índice DXY se apreció un 0,40 % alcanzando los 101,60 puntos, consolidándose en máximos de dos meses.
Petróleo cede más del 1,4 % ante avances en el oleoducto saudí
En los mercados internacionales de materias primas, los precios del crudo acentuaron sus pérdidas debido a la moderación en los temores sobre la oferta global.
El petróleo Brent cayó un 1,43 % hasta los US$96,43 por barril y el WTI perdió un 3,03 %, ubicándose en US$89,79 por barril.
El ajuste a la baja obedeció al restablecimiento de la mitad del flujo del oleoducto saudí Este-Oeste y a las gestiones diplomáticas indirectas adelantadas en Qatar. No obstante, en el ámbito geopolítico persiste la cautela ante la negativa de EE. UU. de flexibilizar sanciones a Irán.
Gobierno radicará modificación al Presupuesto 2026 por casi $4 billones
En la agenda legislativa y fiscal colombiana, los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía radicaron ante el Congreso un proyecto de ley para modificar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 en cerca de $4 billones.
Al Fondo Milagro se destinarán $2.708.426 millones para la reconstrucción de las zonas impactadas por el reciente terremoto. Y para el sector eléctrico se ejecutará un traslado presupuestal de $1,2 billones hacia la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con el fin de mitigar la vulnerabilidad financiera de las comercializadoras y prevenir eventuales esquemas de racionamiento de energía a nivel nacional.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,09 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,541 % desde los 12,541 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,820 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,880 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,955 %; la jornada anterior en 12,900 %.
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