Tecnoglass se suma a Adopta un Hogar: aportará las ventanas para las 1.000 viviendas

La reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto sumó un nuevo aliado empresarial de gran escala. Tecnoglass se vinculó a Adopta un Hogar y aportará la totalidad de las ventanas requeridas para las 1.000 viviendas que hacen parte del compromiso asumido por Grupo Argos y Nicky Jam en Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
Con esta vinculación, la compañía barranquillera pone a disposición los más de 40 años de experiencia como líder en la transformación de vidrio arquitectónico y sistemas de ventanería, contribuyendo al bienestar de las comunidades más afectadas.
El aporte de Tecnoglass se incorpora a una red de más de 200 empresas que se han sumado a Adopta un Hogar con recursos económicos, materiales, productos, logística y conocimiento especializado. La iniciativa reportó en su más reciente balance más de 6.300 personas vinculadas y aportes económicos superiores a $8.200 millones.
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Destacado: Adopta un Hogar, iniciativa de Grupo Argos y Nicky Jam, entregó la primera vivienda en Antioquia
De Barranquilla para 1.000 hogares colombianos
Tecnoglass es la empresa líder en la producción de ventanas de aluminio y vinilo, y vidrio y aluminio arquitectónico, asociados a la industria global de la construcción residencial y comercial. La compañía tiene en Barranquilla su complejo manufacturero verticalmente integrado, desde el cual atiende a clientes en todo el mundo. Es el segundo mayor fabricante de vidrio que atiende el mercado de Estados Unidos y la compañía número uno en transformación de vidrio arquitectónico en América Latina.
“Sumarnos a Adopta un Hogar es poner el corazón y el talento de nuestra gente al servicio del país, aportando con lo que mejor sabemos hacer: ventanas y estar al servicio de las comunidades. Desde nuestra planta en Barranquilla haremos posible que estas 1.000 viviendas reciban un producto de calidad mundial, pensado para brindar a cada familia un nuevo comienzo, lleno de esperanza. Nada nos define mejor como compañía que estar presentes cuando la comunidad más lo necesita y trabajar unidos para construir país”, señaló Christian Daes, COO y cofundador de Tecnoglass.
Una red empresarial alrededor de cada vivienda
La entrada de Tecnoglass refuerza uno de los componentes que ha tomado forma alrededor de Adopta un Hogar: la reconstrucción a partir de capacidades empresariales. Compañías de distintos sectores se han vinculado con componentes específicos necesarios para materializar las viviendas.
En la primera casa entregada en Quibdó, por ejemplo, participaron empresas con soluciones eléctricas, pintura, saneamiento, electrodomésticos y recursos económicos, además del apoyo del Ejército Nacional y de las autoridades territoriales.
Con Tecnoglass, uno de los componentes más importantes para materializar las 1.000 soluciones habitacionales queda cubierto de manera transversal: las ventanas.
Adopta un Hogar ya entregó sus primeras viviendas
La incorporación de Tecnoglass ocurre cuando Adopta un Hogar empieza a pasar de la movilización de recursos a la ejecución en territorio. El 15 de septiembre fue entregada en Quibdó la primera vivienda del programa a la familia Asprilla, en el barrio Medrano. 10 días después, la iniciativa reportó su segunda entrega en Colombia y la primera en Antioquia; Luz Ofelia Romero y su familia recibieron una vivienda en la vereda Alto de Los Jaramillos, en Ciudad Bolívar.
El compromiso contempla 500 viviendas en Chocó, 235 en Valle del Cauca, 100 en Risaralda, 100 en Caldas, 40 en Quindío y 25 en Antioquia. Las soluciones se construyen bajo modelos industrializados y sismorresistentes y se adaptan a las condiciones de cada familia y territorio. En Ciudad Bolívar, por ejemplo, la vivienda entregada a Luz Ofelia Romero fue ajustada a la dinámica de una familia cafetera e incorporó un espacio relacionado con sus actividades productivas.
La iniciativa trabaja en articulación con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, el Fondo Milagro, gobernaciones, alcaldías, autoridades territoriales y organizaciones sociales para la identificación de las familias y la habilitación de los diferentes frentes de construcción.