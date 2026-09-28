Usuarios de estos iPhone pueden reclamar hasta $316.000 a Apple.

Para muchas personas, comprar un iPhone no es una decisión cualquiera. El teléfono de Apple se ha convertido en un dispositivo asociado con diseño, cámara, seguridad, actualizaciones y un ecosistema que hace que algunos usuarios prefieran mantenerse dentro de la marca durante años.
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Pero quienes compraron determinados modelos de iPhone podrían tener ahora una razón adicional para revisar qué ocurrió con su dispositivo. Apple acordó pagar US$250 millones para resolver una demanda colectiva relacionada con afirmaciones sobre funciones de inteligencia artificial de Siri y Apple Intelligence, y el proceso para presentar reclamaciones ya está abierto.
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El acuerdo contempla un pago inicial de US$25 por cada dispositivo elegible, que podría aumentar proporcionalmente hasta un máximo de US$95 por equipo, dependiendo del número de reclamaciones válidas y de otros factores del acuerdo. Ese máximo es el que, convertido a pesos colombianos, da lugar a la cifra de hasta unos $316.000.
No obstante se debe tener en cuenta que no todos los propietarios de esos iPhone pueden reclamar. El acuerdo está dirigido a personas que residan en Estados Unidos y que hayan comprado allí uno de los equipos incluidos dentro de las fechas establecidas.
¿Qué iPhone están incluidos en el acuerdo?
El acuerdo contempla los siguientes modelos:
- iPhone 16.
- iPhone 16e.
- iPhone 16 Plus.
- iPhone 16 Pro.
- iPhone 16 Pro Max.
- iPhone 15 Pro.
- iPhone 15 Pro Max.
La inclusión de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max se explica porque estos equipos cuentan con el procesador y la memoria necesarios para ejecutar las funciones de Apple Intelligence contempladas en la controversia.
Pero tener uno de estos modelos no es suficiente. El comprador debe haber adquirido el dispositivo entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025, en Estados Unidos y para uso personal o empresarial, no para reventa. Además, debe ser el comprador original y residir en Estados Unidos. Esto significa que una persona en Colombia que haya comprado directamente uno de estos modelos en Colombia no entra automáticamente en el acuerdo.
¿Por qué Apple debe pagar estos US$250 millones?
El origen del acuerdo está en una demanda colectiva en la que consumidores alegaron que compraron determinados iPhone esperando recibir algunas funciones de inteligencia artificial de Siri que no estaban disponibles como se había presentado inicialmente.
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La controversia se relacionó particularmente con las capacidades avanzadas de Siri que Apple había mostrado al presentar Apple Intelligence y la nueva generación de iPhone. Algunas de las funciones de Apple Intelligence sí llegaron posteriormente a los equipos, pero determinadas capacidades más avanzadas de Siri se retrasaron.
La demanda sostuvo que Apple había promocionado los equipos generando expectativas sobre esas funciones. El sitio oficial del acuerdo señala que los consumidores alegaron haber comprado los dispositivos esperando determinadas características de Siri y Apple Intelligence que finalmente no recibieron como esperaban.
En la propuesta de acuerdo, los demandantes alegaron que Apple había utilizado publicidad que los llevó a adquirir los teléfonos basándose en esas funciones. Sin embargo, es importante precisar que Apple niega las acusaciones y niega haber cometido una conducta indebida o ilegal. Además, el acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad por parte de la compañía.
Apple había señalado sobre el acuerdo: “Apple ha llegado a un acuerdo para resolver las reclamaciones relacionadas con la disponibilidad de dos funciones adicionales. Decidimos resolver este asunto para mantenernos enfocados en lo que hacemos mejor: ofrecer los productos y servicios más innovadores a nuestros usuarios”.
La compañía, por tanto, decidió resolver el litigio mediante un acuerdo, evitando continuar con los riesgos y costos asociados al proceso judicial, sin admitir responsabilidad.
¿Cómo reclamar el dinero de Apple?
El proceso de reclamación ya está abierto. Los consumidores que consideren que cumplen las condiciones deben ingresar al sitio oficial del acuerdo y completar personalmente el formulario. El plazo para presentar la reclamación vence el 21 de diciembre de 2026. Esa fecha también es el límite para quienes quieran excluirse del acuerdo u objetarlo ante el tribunal.
Para iniciar el proceso, los usuarios deben verificar que cumplen las condiciones de elegibilidad y suministrar información que permita confirmar la compra o propiedad del equipo localizando el número de serie del iPhone desde Configuración, General e Información.
Cada dispositivo elegible puede generar una reclamación individual. El sitio oficial establece que los miembros del acuerdo que presenten una reclamación válida recibirán inicialmente US$25 por dispositivo, aunque el monto podría aumentar hasta US$95 o reducirse proporcionalmente.
¿Cuándo se recibiría el pago?
Aquí también hay que tener precaución: el proceso de reclamación está abierto, pero el pago todavía depende de la aprobación definitiva del acuerdo. La aprobación preliminar fue concedida el 17 de julio de 2026. Actualmente, el cronograma oficial establece que la audiencia para determinar la aprobación final se realizará el 24 de febrero de 2027 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Por esa razón, presentar una reclamación no significa que el usuario reciba inmediatamente el dinero.
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El sitio oficial señala que el monto definitivo por persona tampoco puede conocerse todavía, porque dependerá de cuántos miembros elegibles presenten reclamaciones válidas, además de los costos y otros conceptos contemplados en el acuerdo.