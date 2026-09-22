Apple habilita nueva función en Colombia: así podrá usar un iPhone para recibir pagos

Apple habilitó desde este 22 de septiembre una nueva función para los comercios en Colombia que permite convertir un iPhone en un dispositivo para recibir pagos sin contacto, sin necesidad de utilizar un datáfono o terminal de pago adicional.
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La herramienta se llama Tap to Pay en iPhone y llega al país como parte de la expansión del servicio a varios mercados de América Latina. Además de Colombia, Apple anunció su disponibilidad en Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.
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La novedad está dirigida principalmente a negocios, comercios y prestadores de servicios que necesitan recibir pagos con tarjeta o billeteras digitales, pero que ahora podrán hacerlo utilizando un dispositivo que ya forma parte de sus herramientas de trabajo.
¿Cómo funciona Tap to Pay en iPhone?
El funcionamiento busca ser sencillo. El comercio debe contar con un iPhone compatible, una aplicación de pagos habilitada para Tap to Pay y la última versión de iOS. Una vez abierta la aplicación, el comerciante introduce el valor de la compra y presenta el iPhone al cliente. La persona que está pagando acerca una tarjeta débito o crédito sin contacto, otro iPhone, un Apple Watch o una billetera digital al dispositivo del comercio.
La transacción se completa mediante tecnología NFC, utilizada para establecer la comunicación inalámbrica entre los dispositivos o la tarjeta durante el pago. Apple señala que no se requiere hardware adicional para realizar la operación.
El servicio está disponible para iPhone XS o modelos posteriores, siempre que tengan instalada la última versión de iOS. No obstante, Apple advierte que algunas tarjetas sin contacto podrían no ser aceptadas y que pueden existir límites para determinadas transacciones.
Estas son las plataformas que podrán usar los comercios en Colombia
El lanzamiento en Colombia no funciona directamente como una aplicación independiente de Apple. Tap to Pay se integra en aplicaciones de plataformas de pago que habilitan la tecnología para sus usuarios.
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En Colombia, las plataformas anunciadas por Apple para el lanzamiento son SumUp y Symbiotic. Esto permite que negocios de diferentes tamaños y sectores incorporen el iPhone como mecanismo de cobro dentro de las aplicaciones compatibles.
Apple señala que la tecnología puede ser utilizada por comercios de actividades como transporte, venta minorista, restaurantes, bebidas, belleza y servicios profesionales, entre otros. La compañía también trabaja con desarrolladores de aplicaciones, plataformas de cobro y redes de pagos para integrar la función en sus soluciones.
¿Qué tarjetas y medios de pago acepta Apple?
Tap to Pay en iPhone permite recibir pagos con tarjetas débito y crédito sin contacto de las principales redes de pago, entre ellas American Express, Mastercard y Visa. También permite que el cliente pague utilizando Apple Pay u otras billeteras digitales compatibles.
En la práctica, esto significa que el comerciante no necesita entregar al cliente un datáfono tradicional para que este inserte o acerque su tarjeta. El propio iPhone funciona como el punto de interacción para completar el pago.
La tecnología está pensada especialmente para situaciones en las que el comercio necesita movilidad. Por ejemplo, un profesional que presta servicios a domicilio, un pequeño negocio que participa en eventos o un vendedor que se desplaza puede recibir un pago utilizando el teléfono, siempre que tenga la aplicación compatible y las condiciones necesarias para procesar la transacción.
Apple asegura que la privacidad y la seguridad están incorporadas en el funcionamiento de Tap to Pay en iPhone. Según la compañía, Apple no almacena los números de las tarjetas de crédito ni la información de las transacciones en el iPhone ni en sus servidores. La tecnología utiliza las funciones de seguridad integradas en el dispositivo para proteger la información relacionada con el pago.
La compañía también aclara que las transacciones realizadas bajo el modo Guardar y Reenviar pueden almacenar temporalmente números de tarjeta cifrados en el iPhone. Además, pueden aplicarse límites a las operaciones dependiendo de las condiciones establecidas para el servicio.
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Uno de los principales cambios que introduce Tap to Pay en iPhone es que un comercio puede utilizar un teléfono como herramienta de cobro sin tener que incorporar un lector de tarjetas adicional.