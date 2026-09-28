Estos son los primeros ponentes para el segundo y definitivo debate del Presupuesto 2027

La mesa directiva de la comisión Cuarta de Senado ya designó a los ponentes y coordinadores para el segundo debate del Presupuesto General de la Nación de 2027.
En total son 11 congresistas que estarán a cargo de estudiar el articulado propuesto por el Ministerio de Hacienda y elaborar la ponencia con la que se debatirá en las plenarias.
En la lista figuran Wilson Neber Arias Castillo, Luis Eduardo Diaz Mateus, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, Carlos Mario Farelo Daza, Carlos Manuel Meisel Vergara, Aida Yolanda Avella Esquivel, John Alejandro Bermeo Rodriguez, Enrique Cabrales Baquero, Wilder Iberson Escobar Ortiz, Laura Ester Fortich Sánchez y Carlos Eduardo Enriquez Caicedo.
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Aún es necesario que las comisiones terceras de Senado y Cámara, así como la Cuarta de Cámara deleguen a los demás ponentes y coordinadores.
Vale la pena recordar que las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República aprobaron el pasado miércoles 23 de septiembre en primer debate el proyecto de ley de Presupuesto para 2027, tras más de cinco horas de sesión. Ahora el articulado pasa a las plenarias de Cámara y Senado, donde debe obtener aval antes del 20 de octubre.
Para el 25 de septiembre el Presupuesto debe estar aprobado el proyecto en primer debate y en las plenarias del Congreso debe recibir aval a más tardar el 20 de octubre. El monto se aprobó en el Legislativo el pasado 14 de septiembre.
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