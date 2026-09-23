En vivo | Comisiones económicas del Congreso inician discusión para aprobar Presupuesto 2027 en primer debate

Minutos antes de las 3:00 p. m. de este miércoles, las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República dieron inicio al primer debate para discutir el Presupuesto de 2027 sobre la ponencia construida en conjunto con el Gobierno.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, le dijo al Congreso de la República que el país vive el momento más difícil que ha experimentado la economía, por lo que “la austeridad no es una opción, es la única opción”.
El funcionario señaló que entre 2022 y 2027 el funcionamiento habría aumentado el 86 % y el servicio de la deuda un 122 %, mientras la inversión solo habría crecido un 25 % y sería la más baja que ha tenido Colombia desde 1975. Además, los recursos de crédito habrían aumentado un 319 % en el mismo periodo.
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También aseguró que el desbalance financiero fue promovido por la anterior administración y que, por cuenta de ello, hoy por hoy no es posible financiar la operación del Estado: “Nos dejaron empeñados. No nos digan que la deuda es un problema de este Gobierno porque llevamos 45 días”, dijo en relación con las tasas que los mercados le cobran al país por sus títulos.
De hecho, les dijo a los congresistas que debían elegir entre seguir caminando hacia una crisis económica o corregir el desequilibrio financiero y presupuestal. “Es simple, crisis o futuro”, dijo.
Y aunque ha manifestado en diferentes ocasiones que tampoco lo satisfacen las proyecciones del dinero con el que contará el Ejecutivo, el alto nivel de deuda, la baja capacidad de inversión o los limitados recursos en seguridad, fue enfático en que “este es el presupuesto que podemos permitirnos hoy; no podemos permitirnos nada distinto”.
El pliego de modificaciones incorporado en la ponencia oficial estableció una reconfiguración interna del gasto: un recorte a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una redistribución de partidas para reforzar sectores clave como salud, deporte y la rama Judicial.
La modificación más destacada dentro del Sector del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es la reducción de $170.000 millones en la apropiación asignada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En contraste, y en respuesta a las alertas por la insuficiencia de apropiaciones para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el aseguramiento en salud, el pliego de modificaciones aprobó una adición de $2 billones para el sector salud y protección social.
Al sector deporte y recreación también se le aprobó una adición de $99.100 millones tras la preocupación expresada por diversos congresistas por las disminuciones iniciales en infraestructura deportiva y fomento atlético.
Para el 25 de septiembre el Presupuesto debe estar aprobado el proyecto en primer debate y en las plenarias del Congreso debe recibir aval a más tardar el 20 de octubre. El monto se aprobó en el Legislativo el pasado 14 de septiembre.
Minuto a minuto
- La ponencia mayoritaria, radicada el martes 22 de septiembre, fue presentada por el senador del Centro Democrático Christian Garcés, quien recordó el proceso bajo el cual se construyó y en el que participaron las entidades públicas, el Ministerio de Hacienda y otros congresistas.
- A las 5:24 p. m., tras terminar las intervenciones de la oposición, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, pidió la palabra para pedirle a los congresistas elegir entre seguir caminando hacia una crisis económica o corregir el desequilibrio financiero y presupuestal. “Es simple, crisis o futuro”, dijo.
- El debate arrancó antes de las 4:00 p. m., cuando el Pacto Histórico presentó una ponencia alternativa. El senador Wilson Arias señaló que el gasto público y el endeudamiento se llevarían gran parte de los recursos en la propuesta del Ministerio de Hacienda.
- Tras aprobar el orden del día, se votaron impedimentos.
- A las 3:20 p. m. se hizo un nuevo receso de 5 minutos por falta de senadores en la Comisión Cuarta.
- A las 2:55 p. m. inició el llamado a lista y verificación del quórum. Sin embargo, por falta de congresistas se declaró un receso de 20 minutos.
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