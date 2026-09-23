Al sistema eléctrico colombiano ha entrado menos de 25 % de la energía esperada en 2026 a corte de septiembre

En un momento en el que el sistema eléctrico colombiano atraviesa por varios desafíos, se suma otro que se repite año a año. A corte de septiembre de 2026, al país ha entrado apenas un cuatro de la energía esperada. Una cifra que se suma a otros retos en el sistema como el fenómeno de El Niño y el incremento en el consumo de electricidad.
Para 2026, Colombia espera que ingresen a su sistema eléctrico 4.475 megavatios, pero solo han ingresado al sistema 1.027,1 megavatios a corte del 17 de septiembre de 2026. Es decir, faltando poco más de tres meses para que termine el año, a la fecha solo ha ingresado 23 % de la energía esperada.
Como se mencionó anteriormente, esto se da en medio de condiciones particulares. La primera es un fenómeno de El Niño y la segunda, una mayor necesidad de importación de gas. En cuanto al Niño o altas temperaturas, sus consecuencias para el sector energético son directas. Una ola de calor reduce el nivel de los embalses, y de esa manera, la capacidad de la energía hidráulica para producir energía a través del agua.
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Los datos provienen de XM, administrador del mercado energético colombiano, que también señaló que 60 % de la energía viene de centrales hidroeléctricas. Mientras que 29 % llega de las térmicas y 11 % de fuentes solares.
Lo anterior es importante porque, además de que los embalses tienen menos capacidad para generar energía, como se señaló anteriormente, también se está importando gas. Las previsiones de Acipet (Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos) apuntaron a que la compra de este energético proveniente del exterior va a representar entre 35 % y 40 % del consumo total a finales de 2026.
Las altas temperaturas generan una disminución del agua en los embalses. En consecuencia, Colombia tendrá que recurrir cada vez más al funcionamiento de las térmicas, las cuales operan con gas, y por ende, como este energético se está importando a cada vez mayores precios, los usuarios estarían más expuestos a pagar tarifas de energía más altas.
Las comercializadoras con mayor exposición a la bolsa de energía
Los mismos datos del operador de mercado señalaron que Electrovichada, Riopaila Energía, Gensa, Air-e, entre otras compañías, son las que están más expuestas a la bolsa de energía, a corte de septiembre de 2026.
La bolsa es un mercado a corto plazo en el que se establece de manera diaria el precio de la energía, producto de las ofertas de las empresas generadoras y de las condiciones del sistema eléctrico. Su diferencia con los contratos a largo plazo, para comprar energía, es que estos últimos permiten que se pacten previamente la cantidad y el precio, mientras que la energía en bolsa varía y es más volátil en su comportamiento diario.
La presión sobre las tarifas llega si el precio de la energía en bolsa aumenta y sus elevados costos son persistentes a lo largo del tiempo. Con este panorama, los comercializadores de electricidad enfrentarían una mayor probabilidad de tener más costos en la compra de electricidad.
Es decir, el hecho de que una compañía comercializadora esté más expuesta que otra a la bolsa de energía no significa necesariamente que sus tarifas van a ser más costosas para los usuarios, ya que hay elementos regulatorios, y también se debe identificar el tiempo en que la empresa está expuesta al mercado de la bolsa, explicó Iván Arroyave, experto del sector energético.
¿Cuál es el desempeño de Air-e?
De otro lado, con relación a la empresa Air-e, que opera en el caribe colombiano, hay que señalar que tiene cerca de 1,3 millones de usuarios, la mayoría de los estratos 1, 2 y 3, y opera en Magdalena, La Guajira y Atlántico. La compañía está intervenida desde el gobierno Petro en 2024. Tras este movimiento, sus deudas se multiplicaron en montos billonarios para las generadoras térmicas y otros agentes del sistema. Cabe señalar que, esta es una de las principales compañías que está más expuesta a los precios de la bolsa de energía.
“Air-e es el gran comercializador con mayor exposición a la bolsa de energía. Esta exposición la hace más sensible a períodos de precios elevados y puede generar mayor presión sobre sus costos, y eventualmente, sobre las tarifas. Pero el dato de XM por sí solo no permite afirmar que sea la empresa más expuesta al alza de tarifas”, expresó Arroyave.
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Finalmente, dijo que los efectos sobre la tarifa dependen de cómo se compongan las compras entre contratos y bolsa, el comportamiento de los precios durante el tiempo, las reglas regulatorias para trasladar costos y también los subsidios aplicables.
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