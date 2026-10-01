Comienzan reuniones previas a la discusión del salario mínimo entre empresarios, Gobierno y trabajadores

El Ministerio de Trabajo manifestó que ya se dio apertura al diálogo entre el Gobierno, representantes de los trabajadores y empresarios para realizar consensos en política salarial y laboral. La reunión fue presidida por la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes. Debe mencionarse que estas reuniones se dan en un periodo previo a la discusión del salario mínimo para 2027.
Tras esta primera reunión, se confirmó que habrá una mesa técnica y jurídica para analizar las regulaciones y disposiciones que generen inquietudes entre los actores de la mesa.
“Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los actores. Una economía que crece genera oportunidades y reduce la informalidad, pero necesita confianza y reglas claras”, expresó la ministra.
En el encuentro participaron algunos de los principales gremios en Colombia, como la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) y el Consejo Gremial Nacional.
Entre las voces de los sindicatos estuvo la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), que es el sindicato más grande del país. También participaron confederaciones de pensionados.
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Con la ruta acordada, los sectores van a poder presentar sus comentarios hasta el 9 de octubre. Estos insumos van a ser estudiados y se volverán a reunir el 13 de octubre para avanzar con los diálogos.
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