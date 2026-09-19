MinTransporte reprogramará $5,5 billones en vigencias futuras de la ANI con los concesionarios

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, presentó la hoja de ruta del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella para recuperar la infraestructura nacional, sanear las finanzas del sector y recuperar la confianza de la inversión privada.
Bajo la consigna de poner orden e imprimir celeridad a los proyectos, la jefa de la cartera vial expuso la estrategia para hacer frente al déficit presupuestal y garantizar la terminación de las obras inconclusas en todo el territorio, en entrevista con Semana.
El eje central de la estrategia gubernamental radica en resolver un faltante de $5,5 billones en las vigencias futuras de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) programadas para el presupuesto de 2027. La ministra anunció que estos recursos serán reprogramados de manera concertada con los concesionarios para pagarse de forma progresiva durante los próximos años.
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Esta medida busca proteger la estabilidad de las finanzas públicas respetando de forma estricta los compromisos adquiridos con el sector privado y garantizando la continuidad de las concesiones.
Para ello, la cartera realizará una revisión detallada proyecto por proyecto. El objetivo de este análisis es identificar los recursos que se encuentran comprometidos a largo plazo pero que, debido al ritmo real de ejecución de sus obras, presentan márgenes para ser reprogramados.
Al redistribuir temporalmente dicho margen, el Ministerio busca liberar espacio presupuestal e inyectar liquidez en proyectos que sí están listos y en capacidad técnica de avanzar con rapidez.
Terminar obras atrasadas y frenar el deterioro de las vías
La ministra Noguera reveló que la actual administración encontró un número considerable de proyectos con serios atrasos en ejecución, contratos suspendidos, crisis financieras y complejos enredos prediales, ambientales o de consultas previas.
Así mismo, contó que cerca del 60 % de las vías nacionales a cargo del Invías se encuentran en mal estado, sumado a puentes colapsados y concesiones viales recién revertidas.
Frente a este escenario, la prioridad del Gobierno será concentrarse en terminar las obras ya iniciadas y evitar que los corredores existentes continúen deteriorándose, según contó la titular de la cartera.
Entre las obras críticas seleccionadas para destrabar de manera inmediata destacan el Túnel del Toyo (Antioquia), que se reactivará con la instalación de equipos electromecánicos para ponerlo en funcionamiento el próximo año, la Vía Barranquilla–Santa Marta, que busca conectar los puertos del Caribe y restaurar los ecosistemas de la zona, y las vías terciarias, con la reactivación de convenios suspendidos para devolver la conectividad a las comunidades rurales.
Cinco grandes apuestas estratégicas para 2030
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, precisó que la inversión pública y privada no se limitará exclusivamente a la red vial terrestre, sino que se desplegará bajo un enfoque multimodal que integre carreteras, ferrocarriles, transporte fluvial y aeropuertos.
Entre las apuestas prioritarias que el Ejecutivo proyecta dejar terminadas o contratadas al final del mandato en 2030 se destacan el Plan Vial del Chocó, la modernización y ampliación de los aeropuertos del país, la navegabilidad del río Magdalena y la recuperación de otras cuencas fluviales con potencial de carga, así como el desarrollo del corredor férreo que conectará el interior del país con los puertos del Caribe.
Finalmente, la funcionaria contó que para financiar este ambicioso plan de desarrollo y atraer capitales internacionales, el Ministerio le apostará a la seguridad jurídica, la transparencia en las licitaciones y a una modificación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP).
Adicionalmente, la vocera de la cartera de Transporte envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y a los transportadores al confirmar que el Gobierno no contempla aumentos extraordinarios en las tarifas de los peajes, tampoco se tiene previsto aplicar el cobro de contribuciones por valorización para apalancar financieramente los proyectos de infraestructura.
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