Gobierno De la Espriella destina $87.700 millones para finalizar el Gran Malecón del Mar en Cartagena

El Gobierno De la Espriella anunció que asignará $87.700 millones para financiar los tramos 3 y 4 de la segunda fase del Gran Malecón del Mar en Cartagena.
Esta inversión, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, será canalizada a través del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) con el objetivo de elevar el nivel de ejecución general de la obra del 63 % al 90 %.
Según el cronograma de la obra, el próximo 15 de octubre debían ponerse en operación los primeros 2 kilómetros habilitados en la zona de Playa Azul, en La Boquilla. Luego, en agosto de 2027 quedaría concluida la primera etapa que va hasta el Espolón de La Tenaza.
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El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, subrayó que estos fondos reflejan el compromiso gubernamental de aportar soluciones concretas a los territorios mediante el fortalecimiento de proyectos impulsados por el turismo.
El funcionario detalló que el proyecto dispondrá de andenes amplios, sistemas de iluminación moderna, áreas verdes y senderos protegidos para la recreación familiar, el deporte y el uso de bicicletas.
De hecho, destaca que el trazado peatonal se compone de adoquines decorados en gamas de color azul en homenaje al Océano Caribe.
El Gran Malecón del Mar fue concebido como una infraestructura estratégica de 8 kilómetros diseñada para enlazar directamente el Centro Histórico con el sector de Bocagrande.
La Dirección General Marítima (DIMAR) formalizó la entrega del espacio a la Alcaldía Mayor de Cartagena mediante una resolución el año pasado, autorizando la intervención sobre un área total de 129.344,25 m² desde La Boquilla hasta el Centro Histórico.
El proyecto cuenta con una inversión inicial estimada en $197.000 millones. La construcción de la primera fase fue adjudicada al Consorcio Gran Malecón del Mar, conformado por las empresas A&D Alvarado & During S.A.S., Dinacol S.A.S. y Escalona Ingeniería S.A.S.
La infraestructura incluye tres zonas de baños públicos con seis unidades cada una, duchas al aire libre, rampas de acceso directo a la playa, ciclorrutas, vías de servicio, parqueaderos, puntos de atención turística y 3.400 metros cuadrados habilitados para el comercio local.
Más allá de su oferta turística y paisajística, la obra cumple una función vital de ingeniería para la mitigación del deterioro costero y la fuerza del oleaje. Como parte de las intervenciones, ya se han erigido estructuras de protección y espolones en los sectores de Marbella y El Cabrero para frenar la erosión de la franja playera.
En la dimensión social, el alcalde mayor Dumek Turbay Paz resaltó que el malecón será la obra insignia para cumplir la meta del Plan de Desarrollo de alcanzar los 10 m² de espacio público cualificado por ciudadano. Se prevé que el malecón movilice un flujo constante de 25.000 visitantes diarios y genere 600 empleos directos para trabajadores de playa.
Adicionalmente, las proyecciones anuales estiman el disfrute del espacio por parte de 169.000 niños de 5 a 14 años, 269.000 jóvenes de 15 a 29 años, 19.000 adultos mayores y 89.000 personas con alguna discapacidad.