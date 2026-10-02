Congelar precios del diésel pondría más presión en gastos del Gobierno: en casi dos años el combustible aumentó menos de $1.000

Los precios de la gasolina y el diésel no solamente tienen incidencia en el bolsillo, sino también en las finanzas públicas. Un claro ejemplo de esto es que en Colombia el precio real del diésel no se transfiere a los usuarios, sino que este tiene un costo de cerca de $11.400 en promedio.
Los precios de los combustibles en el país están ligados a los internacionales, teniendo como referencia a EE. UU. El hecho de que el galón del diésel a nivel internacional valga más que a nivel nacional le implica al Estado gastar varios billones de pesos para tener controlado el precio de este combustible, que es utilizado por vehículos particulares, pero también por los transportadores de carga que llevan bienes y servicios en las carreteras del país.
Con base en los datos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y observando el histórico del galón del diésel desde enero de 2025 hasta septiembre de 2026, el incremento de este combustible ha sido de apenas cerca de $900. El precio promedio en las 18 principales ciudades de Colombia fue de $10.505 por galón en enero de 2025 y de $11.399 por galón en septiembre de 2026.
A este contexto se suma que el presidente Abelardo de la Espriella decidió revertir el aumento del galón de gasolina para octubre de 2026. La decisión había sido comunicada por los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, que a su vez decidieron mantener estables los precios del diésel. Una de las causas sería la emergencia causada por el terremoto.
El congelamiento del precio del diésel o ACPM en octubre sería la segunda vez en la cual el Gobierno tomaría la decisión de mantener los precios. Sin embargo, algunos analistas consultados señalaron que, si bien la decisión de reversar el alza a la gasolina no tendría implicación en el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (FEPC), el déficit de este fondo sí puede crecer en caso de que el precio interno se congele, mientras que la referencia internacional suba.
Julio César Vera, presidente de XUA Energy, manifestó que el subsidio podría estar ubicándose por encima de $1,4 billones por mes. A lo que agregó que es necesario que se aplique una fórmula clara y predecible para los agentes de la cadena de combustibles y los usuarios, para que haya un uso eficiente de este energético.
De otro lado, el economista Iván Arroyave dijo: “si el precio interno permanece congelado mientras aumenta su referencia internacional, se amplía la brecha que debe cubrir el mecanismo de estabilización, y si se mantiene en el tiempo, aumenta la obligación fiscal asociada al FEPC”.
El déficit entre los ingresos y gastos en la política de presupuesto público no se debe totalmente a los montos que debe destinar el Gobierno para estabilizar los precios del diésel, pero sí significa un gasto que la administración debe asumir. Estos recursos para mantener bajo control los precios del diésel son pagados a Ecopetrol y a otros beneficiarios, explicó Arroyave.
“Lo ideal es que el Gobierno Nacional propenda hacia el futuro por aplicar una fórmula clara, predecible, tanto para los agentes de la cadena de distribución de combustibles como para los usuarios finales del combustible, y que la misma responda a los costos de oportunidad del producto, a variables de mercado y propenda al uso eficiente de este energético”, enfatizó Vera.
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Como se mencionó anteriormente, el Gobierno tomó la decisión de derogar la medida del alza de la gasolina y falta esperar cuál será la decisión en materia de diésel, que, según los analistas consultados, en caso de que se amplíe la brecha con los precios internacionales, pondría más presión sobre las finanzas públicas.