Esto pagará el gobierno De la Espriella en la prima de Navidad de Colpensiones

El Gobierno De la Espriella dio a conocer la situación de las mesadas, incluida la prima de Navidad de Colpensiones, en medio de la crisis financiera detallada por el Ministerio de Hacienda.
Según el Ministerio del Trabajo, el fondo público de pensiones demandará casi $4,5 billones para las mesadas de final de este año.
Sin embargo, la entidad señaló que los recursos están garantizados para dichos pagos, incluyendo la prima de Navidad de Colpensiones, conocida también como la mesada número 13.
El Ejecutivo agregó que, en cualquier caso, los recursos se entregarán sin importar si las mesadas corresponden a un salario mínimo o a ingresos más altos.
¿Cuándo se paga la prima de Navidad de Colpensiones?
Con esto como base, el pago corresponderá a media mesada; si una persona recibe $4 millones de pensión, la prima de Navidad será de cerca de $2 millones.
Cabe recordar que el fondo público transfiere esta mesada pensional a sus afiliados durante la primera quincena de diciembre, sobre la cual no se realizan descuentos para salud ni para el Fondo de Solidaridad Pensional.
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Para el año 2027, Colpensiones ha mencionado la necesidad de destinar recursos billonarios, los cuales deberán entrar a complementar las nuevas demandas de la reforma pensional.