Así pagará Colpensiones las mesadas de todos los jubilados en los próximos años

Con la nueva reforma al sistema pensional, Colpensiones pasa a ser el único pagador de las mesadas del sistema. Esto significa que quienes se jubilen bajo las nuevas condiciones ya no recibirán pagos directos de los fondos privados.
La implementación del sistema de pilares en el régimen pensional colombiano introduce una transformación operativa en la forma en que los colombianos recibirán su pensión.
A la espera de que la Corte resuelva si el sistema entrará en vigor en 2027 o 2028, el mecanismo de pago unificado de Colpensiones busca solucionar la fragmentación derivada de la coexistencia de dos esquemas de cotización para un mismo trabajador.
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De esta manera, el fondo público funcionará como una ventanilla única de atención y simplificará los trámites para los afiliados que cumplan los requisitos de edad y semanas cotizadas en el sistema.
Los cambios relevantes que tendrá Colpensiones
Otro aspecto relevante es que el usuario no tendrá que adelantar gestiones independientes ante las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI).
Colpensiones verificará la información, solicitará los saldos acumulados en la cuenta de ahorro individual correspondientes a los ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos y gestionará el traslado de dichos recursos.
El cálculo final de la mesada se determinará a partir de dos componentes: la prestación definida sobre el tramo de cotización administrado por el régimen público y la renta vitalicia calculada con base en el capital acumulado y sus rendimientos en el fondo privado.
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Finalmente, el pago se realizará mediante una única consignación bancaria o un giro mensual coordinado directamente por la entidad estatal. El pensionado mantendrá una relación administrativa exclusiva con Colpensiones para la expedición de los desprendibles de pago.