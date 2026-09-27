¿Se cambió de fondo de pensiones? Corte Suprema aclara cuándo podría recibir una indemnización

Cambiarse de fondo de pensiones es una de las decisiones financieras más importantes para una persona, porque puede terminar teniendo efectos sobre el ingreso que recibirá durante su jubilación. El problema aparece cuando, años después, el afiliado considera que tomó esa decisión sin conocer realmente las diferencias entre los regímenes.
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¿Qué ocurre si una persona ya está pensionada y descubre que su mesada podría haber sido mayor de haberse quedado en el régimen anterior? ¿Puede reclamarle una indemnización al fondo de pensiones? La Corte Suprema de Justicia acaba de precisar las condiciones que deben analizarse en estos casos.
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La respuesta no consiste simplemente en comparar las dos mesadas y establecer cuál es más alta. En la sentencia SL899-2026, del 3 de junio de 2026, la Sala de Casación Laboral estudió el caso de una mujer que se trasladó del entonces Instituto de Seguros Sociales al régimen de ahorro individual administrado por Porvenir y que, después de pensionarse, reclamó una reparación económica por la falta de información que atribuyó a la AFP.
La Corte concluyó que sí puede existir una indemnización cuando el traslado de fondo se produjo sin información suficiente y esa omisión generó una pérdida de oportunidad con consecuencias patrimoniales, pero dejó claro que la reparación no equivale automáticamente a pagar toda la diferencia entre la pensión que recibe una persona y la que hipotéticamente habría obtenido en Colpensiones.
Ese es uno de los principales puntos de servicio de la decisión para quienes ya se pensionaron o enfrentan una controversia relacionada con un antiguo traslado de régimen.
La demandante fue Jeannette S. Mora Mateus, quien se trasladó al régimen de ahorro individual en 1997, cuando tenía 32 años y contaba con 346 semanas cotizadas. Años después, al cumplir 57 años, obtuvo una pensión en el régimen administrado por Porvenir. La prestación fue reconocida en marzo de 2022 por $1 millón mensuales, correspondiente al salario mínimo de ese año.
Mora sostuvo que cuando tomó la decisión de trasladarse no recibió información suficiente sobre aspectos fundamentales de los dos regímenes: los requisitos para pensionarse, las fórmulas de cálculo, las ventajas y desventajas y la posible diferencia en las mesadas.
En particular, afirmó que la asesoría se produjo en una reunión grupal en su lugar de trabajo y que los asesores se limitaron a señalar que el ISS iba a desaparecer y que el fondo privado se encargaría de su pensión, sin explicarle de manera individual las consecuencias de la decisión. El Tribunal Superior de Medellín consideró acreditado que Porvenir no había demostrado haber suministrado una asesoría real, suficiente y personalizada.
Sin embargo, ese tribunal había negado la indemnización porque consideró que la diferencia entre la pensión recibida en el régimen privado y la que hipotéticamente habría obtenido en el régimen de prima media no demostraba, por sí sola, un daño indemnizable. Ese fue precisamente el punto que llegó a la Corte Suprema.
La Corte dice que el fondo de pensión sí tiene un deber de información
La Sala de Casación Laboral recordó que las administradoras de pensiones tienen un deber profesional de información. Esto significa que no basta con entregar un formulario para que el afiliado lo firme. La información de cambiarse de fondo debe permitirle comprender las características, condiciones, efectos y riesgos de cada régimen pensional.
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La Corte explica que existe una asimetría de información: las AFP conocen técnicamente los productos y las consecuencias de las decisiones, mientras que el afiliado común no necesariamente cuenta con las herramientas para evaluar por sí mismo qué significa trasladarse.
Por eso, cuando la AFP no entrega información suficiente, clara, comprensible y oportuna, puede generarse responsabilidad. La sentencia resume los elementos que deben concurrir para que exista una reparación: un daño reparable, una conducta culposa de la AFP y un nexo de causalidad entre ambos.
Pero aquí aparece la precisión más importante: demostrar que hubo una falla en la información no significa automáticamente que el fondo deba pagar toda la diferencia de pensión.
¿Cuándo un pensionado podría recibir una indemnización?
La Corte introduce en este caso la figura de la pérdida de oportunidad. En términos sencillos, se trata de reconocer que una persona pudo haber perdido, por una decisión tomada sin información suficiente, una posibilidad real de obtener un resultado más favorable.
La Sala explicó que la pérdida de oportunidad puede presentarse cuando el afiliado tenía una posibilidad razonable de permanecer en el régimen de prima media y obtener una mejor prestación, pero esa posibilidad fue frustrada por la falta de información de la AFP.
La Corte también fue clara en que no cualquier posibilidad genera derecho a indemnización. Debe existir una probabilidad suficiente de alcanzar ese resultado favorable y debe haberse producido la imposibilidad definitiva de conseguirlo.
Por eso, para una persona que actualmente recibe una pensión de un fondo privado, el hecho de que una simulación muestre que hipotéticamente habría recibido más en Colpensiones no significa por sí solo que tenga derecho a una indemnización. La situación debe estudiarse de manera individual. La decisión de laseñala que el análisis debe considerar las circunstancias existentes cuando ocurrió el traslado y la evolución posterior de la historia pensional.
Entre los elementos que pueden ser relevantes están la edad del afiliado cuando cambió de régimen, las semanas cotizadas, el ingreso base de cotización, la existencia de beneficiarios de una eventual pensión de sobrevivientes, la información entregada por la AFP, la condición de beneficiario del régimen de transición, el conocimiento que tenía la persona sobre las diferencias entre los regímenes y determinados actos posteriores relacionados con su situación pensional.
Esto es importante porque una misma diferencia de mesadas puede tener una explicación distinta dependiendo de la historia laboral de cada persona. La Corte, además, distingue entre el daño, el perjuicio y la forma de repararlo. El daño derivado de la desinformación puede surgir desde el momento del traslado, pero el perjuicio económico se materializa cuando existen consecuencias patrimoniales concretas.
Supongamos una persona que se trasladó de Colpensiones a un fondo privado y, años después, se pensionó con una mesada de $2 millones. Una proyección indica que, de haber permanecido en el régimen de prima media, podría haber recibido $3 millones.
Eso significa que existe una diferencia de $1 millón mensual, pero no quiere decir automáticamente que el fondo privado deba pagarle ese monto durante el resto de su vida. La Corte establece que debe analizarse si realmente existía una oportunidad razonable de obtener esa pensión superior, si la decisión de trasladarse estuvo determinada por la falta de información y qué porcentaje de esa oportunidad se perdió.
Precisamente por eso, la indemnización definida por la Corte en el caso estudiado no correspondió a la totalidad de la diferencia hipotética entre las dos pensiones. Para calcular la pérdida de oportunidad, la Sala acudió a criterios de equidad y a métodos estadísticos y matemáticos.
La fórmula utilizada por la Corte en el caso fue: Indemnización = PP × (Mesada RPM – Mesada RAIS) × (EV años × 13). En esta fórmula, PP corresponde a la probabilidad pensional; la diferencia entre las mesadas representa la brecha económica; y el último componente tiene en cuenta la expectativa de vida y las 13 mesadas que se pagan anualmente.
En el caso de Mora Mateus, la Corte estableció una probabilidad pensional del 21,69 %. La diferencia entre la mesada que habría correspondido en el régimen de prima media y la reconocida en el régimen privado fue calculada en $790.151,28. Con los demás factores utilizados por la Sala, la indemnización llegó a $66.174.234.
La Corte ordenó que esa suma fuera indexada hasta el momento del pago y aclaró que no debía descontarse el aporte a salud, porque no se trataba de una mesada pensional sino de una indemnización de perjuicios.
¿Esto significa que cualquier pensionado puede reclamar?
La sentencia no establece que todas las personas que se hayan trasladado de régimen y hoy reciban una pensión inferior en un fondo privado tengan automáticamente derecho a una indemnización.
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El precedente que deja la decisión es que, cuando se demuestre un traslado realizado sin la información exigible y esa conducta haya frustrado una oportunidad pensional real, puede existir un daño indemnizable que debe calcularse de acuerdo con las circunstancias particulares del afiliado.