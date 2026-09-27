De la Espriella confirma US$1.000 millones de PepsiCo para Colombia: así se moverá la inversión

PepsiCo prepara una nueva etapa de expansión en Colombia. El presidente Abelardo De la Espriella aseguró que la multinacional le anunció una inversión de US$1.000 millones durante los próximos cinco años, con recursos destinados a ampliar la producción, modernizar operaciones y fortalecer la distribución en el país.
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El anuncio fue realizado por el mandatario a través de sus redes sociales, donde destacó que la decisión está relacionada con el crecimiento de las operaciones de la compañía en Colombia y con su relación con proveedores y productores nacionales.
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“PepsiCo me anuncia una inversión de 1.000 millones de dólares en Colombia durante los próximos cinco años. Es una decisión contundente: ampliar la producción, modernizar sus operaciones y fortalecer la distribución en el país”, señaló De la Espriella.
El jefe de Estado también relacionó la inversión con el empleo y la actividad agropecuaria. De acuerdo con su publicación, la apuesta de la compañía respalda a más de 2.000 agricultores y fortalece a los tenderos colombianos.
“La confianza se demuestra invirtiendo. Esta apuesta impulsa el empleo, respalda a más de 2.000 agricultores y fortalece a los tenderos colombianos. Seguiremos trabajando para que lleguen más inversiones que produzcan y generen oportunidades”, afirmó.
El anuncio llega en un momento en el que el Gobierno ha planteado como una de sus prioridades aumentar la producción agropecuaria y conectar de manera más directa al campo con la industria de alimentos.
¿En qué se moverá la inversión de PepsiCo?
Según lo anunciado por De la Espriella, los US$1.000 millones estarán enfocados en tres frentes: ampliar la producción, modernizar las operaciones y fortalecer la distribución.
La magnitud de la apuesta también se entiende por el tamaño que ya tiene PepsiCo en Colombia. La compañía señala que el país es su tercer negocio más grande en América Latina, después de Brasil y México. Actualmente cuenta con más de 3.800 colaboradores, dos plantas de producción en Funza, Cundinamarca, y Guarne, Antioquia, siete centros de distribución y presencia en más de 400.000 puntos de venta.
PepsiCo Colombia también reporta más de 20 marcas de alimentos y bebidas, entre ellas Margarita, Natuchips, De Todito, Cheetos, Doritos, Quaker, Gatorade y Pepsi. La compañía indica además que en los últimos cinco años ha destinado US$158 millones a inversiones en sus plantas de producción en Colombia. Uno de los puntos centrales del anuncio es el efecto que tendría la expansión sobre la cadena de abastecimiento agrícola.
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Esto tiene un antecedente reciente. El pasado 6 de septiembre, el Ministerio de Agricultura informó que había avanzado con PepsiCo en una agenda para fortalecer la productividad y calidad de los productos que la compañía compra a agricultores colombianos, principalmente papa, plátano y maíz amarillo.
Durante esa reunión, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, y María Paula Cano, directora Senior de Asuntos Corporativos y Gobierno para América Latina de PepsiCo, analizaron oportunidades para conectar de una manera más eficiente la producción del campo con las necesidades de la industria.
Uno de los puntos identificados fue el potencial del Tolima, donde el Ministerio señaló la existencia de más de 60.000 hectáreas con distritos de riego que podrían permitir alternar cultivos de arroz y maíz amarillo.
La cartera agropecuaria calculó entonces una necesidad potencial de entre 17.000 y 23.000 toneladas de maíz amarillo para atender las necesidades de la industria.
“Estas son las alianzas estratégicas que estamos necesitando de las industrias de alimentos. El patrimonio más importante que tiene la industria de alimentos en Colombia son los productores del campo. Si le va bien al productor, le va bien a la industria”, afirmó Dangond en esa oportunidad.
El Gobierno señaló que su acompañamiento a este tipo de alianzas podría incluir instrumentos de crédito, incentivos para sistemas de riego y mecanización, además de mecanismos para facilitar el acceso a semillas mejoradas.
La presencia de PepsiCo en Colombia también tiene un componente de desarrollo de proveedores y comunidades rurales. La Fundación PepsiCo Colombia reporta que durante 2025 tuvo 14 proyectos activos, más de 25.000 beneficiarios directos y presencia en 33 municipios. Entre sus líneas de trabajo están la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de pequeños productores y el desarrollo de cadenas agrícolas.
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La compañía también desarrolla programas relacionados con productores de papa y plátano. En su estrategia de seguridad alimentaria aparecen iniciativas como Ella Alimenta al Mundo, enfocada en mujeres productoras de pequeña escala en Nariño, y Las Manos Detrás de Natuchips, dirigida a pequeños y medianos agricultores y peladoras de plátano.
En ese sentido, la inversión anunciada por De la Espriella se suma a una operación que ya tiene una relación significativa con el campo colombiano. PepsiCo señala, por ejemplo, que es el mayor comprador industrial de papa en Colombia, con unas 84.000 toneladas, según la información corporativa disponible en su sitio.