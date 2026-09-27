Plan Marshall para el Chocó: estos son los megaproyectos y el aeropuerto que recibirán $1 billón

El terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto no solo dejó una emergencia humanitaria: también puso en evidencia las dificultades de infraestructura que enfrenta uno de los departamentos más apartados del país.
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El sismo, de magnitud 7,4 en la escala de Richter, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y es uno de los eventos sísmicos de mayor magnitud registrados en Colombia. La dimensión de la emergencia llevó al Gobierno a plantear una estrategia de reconstrucción que no se limite a reparar lo que resultó afectado. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó 466.345 personas afectadas, 331 fallecidos y 4.505 heridos, con daños registrados en 16 departamentos y 497 municipios.
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En Chocó, además, el terremoto golpeó infraestructura que resulta determinante para la movilidad de personas y mercancías. Por eso, la siguiente fase de la respuesta comienza a concentrarse en una pregunta de fondo: cómo aprovechar la reconstrucción para mejorar la conectividad del departamento.
En esa dirección avanza ahora el llamado Plan Marshall para el Chocó, que contempla una bolsa de $1 billón para proyectos de infraestructura vial y aeroportuaria.
El Ministerio de Transporte informó que el paquete tendrá $500.000 millones mediante Obras por Impuestos y otros $500.000 millones provenientes de aportes de empresarios. Los recursos estarán dirigidos a cinco corredores viales y al mejoramiento del aeropuerto José Celestino Mutis de Bahía Solano.
Los megaproyectos en los que se invertirá en el Chocó
La apuesta no consiste únicamente en reconstruir tramos afectados por el terremoto. El Gobierno plantea intervenir corredores que pueden mejorar la conexión de Chocó con otras zonas del país y facilitar la salida de productos y el acceso a destinos turísticos.
Uno de los frentes será el corredor Quibdó–Ánimas–Nóvita. En el tramo entre Quibdó y Ánimas, el Instituto Nacional de Vías, Invías, acelerará los trabajos que ya tiene contratados.
La situación es más compleja en los 24 kilómetros entre Ánimas y Nóvita, donde el sismo produjo daños en dos puentes, dos box culverts y cinco puntos de la carretera. Aunque actualmente la maquinaria permite mantener el paso, las lluvias vuelven a dificultar el tránsito.
Para este sector, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, está gestionando financiación privada que permita contratar los estudios y diseños necesarios para una solución definitiva.
El Plan Marshall contempla además avanzar en los estudios y diseños del corredor San José del Palmar–El Cairo, una conexión con el norte del Valle del Cauca que actualmente presenta condiciones difíciles de tránsito.
A esto se suma la vía Istmina–Puerto Meluk, considerada estratégica para mejorar la conexión del Chocó con el mar. Estos proyectos hacen parte de los cinco corredores viales incluidos en el paquete de conectividad anunciado por el Ministerio de Transporte. La entidad no detalló en su anuncio las características del quinto corredor.
Otro de los proyectos destacados es la vía hacia Darién y Urabá, que ya cuenta con estudios y diseños y está proyectada para convertirse en la primera intervención del plan ejecutada mediante Obras por Impuestos.
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La apuesta tiene también un componente económico. Según el Ministerio de Transporte, esta conexión permitirá acercar la producción de plátano y banano del Chocó al Urabá antioqueño, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para los campesinos de la región. En este mismo corredor, Invías acelerará la terminación de seis kilómetros y la pavimentación de 10,8 kilómetros entre Tutunendo e Ichó.
Aeropuerto de Bahía Solano también recibirá recursos
El otro gran componente del paquete de $1 billón está en el transporte aéreo. Se trata del aeropuerto José Celestino Mutis de Bahía Solano, una infraestructura clave para la llegada de visitantes a una de las zonas turísticas más importantes del Chocó.
La Gobernación del departamento ya terminó las obras correspondientes al lado tierra del aeropuerto. Ahora, el Gobierno Nacional anunció que acelerará la terminación del lado aire, intervención que está a cargo de la Aeronáutica Civil.
La destinación de los recursos todavía requiere avanzar en estudios, diseños y procesos para convertir la bolsa anunciada en obras concretas. Durante esta semana, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, se reunió con la gobernadora del Chocó, el gerente de reconstrucción del departamento y la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, junto con sus equipos técnicos.
En ese encuentro se definió una hoja de ruta para contratar los estudios y diseños pendientes, mientras la CCI gestiona aportes entre sus empresas afiliadas. Al mismo tiempo, el Gobierno busca acelerar las obras que Invías ya tiene contratadas en el departamento.
“El presidente nos ha pedido convertir esta emergencia en una oportunidad para transformar al Chocó. El apoyo de los empresarios demuestra la confianza que está generando el nuevo Gobierno, encabezado por el Tigre Abelardo de la Espriella. Vamos a trabajar juntos para que esa confianza se convierta en estudios, obras y mejores oportunidades para la gente”, explicó Noguera.
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El Gobierno espera que la combinación de Obras por Impuestos, recursos empresariales y obras ya contratadas permita acelerar la recuperación de la infraestructura afectada y, al mismo tiempo, atender algunos de los problemas históricos de conectividad del Chocó: “Este es el sentido del Plan Marshall que lidera el presidente: unir capacidades para hacer obras que le cambien la vida a la gente”, concluyó la ministra.