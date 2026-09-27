Las megaobras que prepara Soacha para descongestionar la Autopista Sur

Soacha se prepara para una nueva etapa de transformación en su infraestructura y movilidad, con varios proyectos que buscan ampliar las conexiones con Bogotá y reducir la dependencia de la Autopista Sur.
En entrevista con Valora Analitik, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, destacó los avances de obras como la avenida Ciudad de Cali, el puente Tibanica, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Sur, la Línea 3 del Metro, la ampliación de TransMilenio hacia El Vínculo y el cable aéreo.
El mandatario también entregó detalles sobre los cronogramas y avances de estas iniciativas, varias de las cuales están en ejecución, estructuración o en búsqueda de recursos para iniciar su construcción.
¿Qué representa el Plan Maestro de Movilidad para Soacha?
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Es una inversión superior a los $7.000 millones y una oportunidad de modernizar a Soacha. Hoy, teniendo ya la conexión con la Avenida Ciudad de Cali, la oportunidad de conectarnos con la Avenida Longitudinal de Occidente, una autopista sur sin semaforización, las fases 2 y 3 de TransMilenio en funcionamiento, el cable aéreo y un sistema de alimentación propio, vamos a cambiarle la vida a los soachunos.
¿Qué importancia tendrá la ALO Sur para Soacha y cómo ayudará a mejorar la movilidad del municipio?
Hoy quienes vivimos en Soacha sabemos que la única vía de acceso, ingreso y salida es la Autopista Sur. Por eso, la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO Sur, representa una nueva alternativa de conexión con Bogotá y el suroccidente de Cundinamarca. Esta vía permitirá ampliar las opciones de movilidad y transporte para los soachunos y ayudará a descongestionar la Autopista Sur.
La ALO Sur ya inició obras en septiembre de 2026 y contempla la construcción de 24,5 kilómetros entre Chusacá y la calle 13, con una inversión de $1,64 billones y un plazo de ejecución de cuatro años. Uno de sus puntos estratégicos será Canoas, en Soacha, donde se construirá una intersección a desnivel para conectar el municipio con el nuevo corredor regional.
¿Cuándo iniciará el piloto del sistema de rutas alimentadoras?
Necesitamos terminar la modernización de las tres estaciones de la fase 1 —Terreros, La Despensa y San Mateo— y de la estación intermedia de San Mateo, contigua a Gran Plaza. Es un convenio con la Agencia Regional de Movilidad y TransMilenio, con una inversión cercana a los $60.000 millones, que incluye torniquetes y medidas anticolados. Con esa infraestructura fortalecida, esperamos poner en funcionamiento el plan piloto en el primer trimestre del próximo año.
¿Cómo funcionará ese sistema, a diferencia del de Bogotá?
El sistema de Bogotá está subsidiado por el Distrito; Soacha no cuenta con los recursos para subsidiarlo. Por tanto, será un sistema en el que el usuario deba pagar, pero un valor menor al que paga hoy para llegar a cualquier estación. La idea es que el mismo bus que hoy lleva a una persona desde Ciudad Verde hasta la estación San Mateo, con el mismo conductor, la lleve al mismo destino con una tarifa menor. Es un estudio de canasta de costos, ajustado año a año al IPC, que busca beneficiar el bolsillo de los soachunos y suachunas.
¿En qué va la estructuración de la Línea 3 del Metro?
Estamos en estructuración y esperamos terminarla en diciembre. Será un resultado que entregaremos al próximo gobierno municipal y departamental.
Lamentamos que el gobierno nacional anterior no haya tenido el compromiso con el sistema ferroviario: el gobierno de Juan Manuel Santos dejó estructurada la Línea 1 del Metro de Bogotá, el de Iván Duque la Línea 2, y esperábamos que el gobierno anterior dejara la Línea 3 hacia Soacha, pero desafortunadamente no fue así. Es un escenario de gestión que seguimos impulsando junto con la Gobernación, Bogotá y la Región Metropolitana.
¿Cómo ha sido la relación con Bogotá y la Nación para mejorar la movilidad de Soacha?
Hoy no es tanto un tema de solicitudes; hemos encontrado un vehículo de trabajo conjunto, que es la Región Metropolitana. Bogotá ha puesto recursos para el intercambiador El Vínculo y para el puente Tibanica; nosotros hemos aportado en el biciputente de La Alameda que conecta con ese puente. Ha sido una relación de concurrencia, articulación y colaboración.
¿En qué va la obra de El Vínculo?
Está cerca del 100%, en un 99,5 %. Solo estamos esperando la terminación de los carriles exclusivos que conectarán San Mateo con El Vínculo para ponerlo en funcionamiento.
¿Y el proyecto del cable aéreo?
Ya tenemos terminada la fase 2 de estructuración. Esperamos conseguir los recursos, con el Gobierno nacional y departamental, para salir a licitación e iniciar su ejecución y obra.
¿Qué responde a las quejas de la comunidad por el trancón y la falta de un puente peatonal en las obras de El Vínculo?
Hay dos temas. Uno es el trancón generado por el desarrollo de las obras; es natural, y aunque hemos sufrido el retraso durante años, la obra ya supera el 80% de avance, así que nos queda poco tiempo para tener por fin una autopista sur que funcione como tal. El segundo es el puente peatonal solicitado en el plan parcial de El Vínculo: cuando se hicieron los estudios y diseños de la fase 2 y 3 de TransMilenio, ese plan parcial no existía. Hoy sí existe, así que estamos buscando recursos con la Agencia Nacional de Infraestructura para construir ese puente peatonal y facilitarles el acceso a quienes habitan en la zona.