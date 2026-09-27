 Cambios en medios de comunicación: El Tiempo achica su formato y muda su redacción; El Colombiano cambia de mando

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Cambios en medios de comunicación: El Tiempo achica su formato y muda su redacción; El Colombiano cambia de mando

Estos son los cambios que tendrán dos medios de comunicación en Colombia.

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Medios de comunicación. Foto: generada con IA.

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La industria de medios en Colombia atraviesa una de sus semanas de mayores movimientos estructurales, con cambios simultáneos en dos de los principales diarios del país: El Tiempo, de Bogotá, y El Colombiano, de Medellín.

Después de casi 50 años operando desde su emblemática sede sobre la Avenida El Dorado (calle 26), Casa Editorial El Tiempo avanza en la construcción de sus nuevas instalaciones en un lote de 15.000 metros cuadrados en Fontibón, donde antes funcionaba el club de empleados del diario, en la carrera 129 con calle 22D.

El proyecto contempla dos edificios —uno para la operación informativa y otro para una nueva rotativa— con una inversión de 130.000 millones de pesos, de los cuales 110.000 millones se destinan a la construcción y 20.000 millones a la rotativa, y su entrega definitiva está prevista para el primer semestre de 2026.

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Mientras ese edificio final queda listo, el traslado ya es un hecho: periodistas, administración y fuerza comercial deben operar de manera transitoria desde el edificio donde funcionaba el club de empleados de El Tiempo en Fontibón, en lo que medios locales han descrito como una mudanza que coincide con una reestructuración interna y recortes de personal.

Nueva sede de El Tiempo.
Nueva sede de El Tiempo. Foto: Valora Analitik.

El terreno que el diario deja en la calle 26 será ocupado por Boaterra, un proyecto inmobiliario de vivienda, comercio y oficinas de Construcciones Planificadas S.A., ligada también al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, accionista mayoritario de El Tiempo.

A la par del cambio de sede, El Tiempo modificó su presentación impresa. Desde este fin de semana, el diario abandonó su tradicional formato universal (sábana) y adoptó el tabloide europeo.

Se trata del primer cambio de formato del periódico en sus 115 años de historia, fundado en 1911 por Alfonso Villegas Restrepo.

El diario, dirigido por Andrés Mompotes, es hoy —según ha señalado la propia Casa Editorial— el medio colombiano más leído en digital y produce, además del periódico impreso de mayor circulación del país, plataformas como Portafolio, Citytv, ADN, Futbolred y elempleo.com.

Cambio de dirección en El Colombiano

En paralelo, el otro gran diario regional del país también vive un relevo. Luz María Sierra dejará la dirección de El Colombiano el 30 de septiembre de 2026, y Daniel Rivera Marín, actual editor general multimedia, quedará encargado de la dirección mientras se define un reemplazo definitivo. El Grupo El Colombiano informó la decisión el jueves 24 de septiembre y conformó un comité de su junta directiva para adelantar el proceso de selección del nuevo director o directora.

Luz María Sierra deja la dirección de El Colombiano tras más de cinco años: quién la reemplazará
Luz María Sierra deja la dirección de El Colombiano tras más de cinco años: quién la reemplazará. Collage Valora Analitik con imágenes de El Colombiano

Sierra, periodista con más de 20 años de trayectoria, llegó a la dirección de El Colombiano en 2021 tras pasar por la jefatura de redacción de El Tiempo, la edición general de la revista Semana y varios años como panelista en Blu Radio. Su salida cierra un ciclo de poco más de cinco años al frente del rotativo antioqueño.

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