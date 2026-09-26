Así funciona el nuevo punto de carga para vehículos eléctricos en Bogotá

Los vehículos eléctricos siguen abriéndose campo en el territorio nacional. De acuerdo con el más reciente informe de la ANDI y Fenalco, en agosto, el registro de este tipo de transporte creció un 176 %, alcanzando las 4.542 unidades frente a las 1.647 registradas en el mismo mes del 2025.
No obstante, aun cuando hay más de estos automotores en las calles, los puntos de carga no crecen a la misma velocidad. De ahí que uno de los principales desafíos sea el de encontrar estaciones con una ubicación estratégica.
Ante esta necesidad, el Centro Comercial Bima se convierte en una alternativa para los conductores que transitan por la Autopista Norte, gracias a una electrolinera desarrollada por CIEN, empresa especializada en infraestructura para movilidad eléctrica.
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La estación está diseñada para atender cuatro vehículos de manera simultánea y una capacidad de expansión de hasta seis puestos de carga.
Su infraestructura incluye un cargador rápido de 40 kW, capaz de recargar entre el 20 % y el 80 % de la batería en aproximadamente 45 a 75 minutos, dependiendo de las características del automotor.
El espacio también dispone de tres cargadores de 7 kW, pensados para quienes necesitan realizar recargas durante periodos más prolongados.
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Potenciar la experiencia del usuario
Esta alternativa también cuenta con otro punto fuerte, y es que, al ubicarse en la entrada norte de Bogotá, quienes se desplazan entre la capital y municipios de la Sabana como Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá podrán disponer de esta fuente de carga.
A eso se suma que, más allá de la infraestructura física, el proyecto incorpora una aplicación móvil en la que los conductores pueden consultar en tiempo real la disponibilidad de los cargadores, reservar un punto de carga y gestionar el proceso de recarga.
Otras funcionalidades incluyen un sistema de cobro por inactividad, cuyo propósito es promover la rotación de los vehículos y evitar que los puntos permanezcan ocupados una vez finalizada la recarga.
La iniciativa representa una inversión cercana a los $300 millones y forma parte de la estrategia de expansión de CIEN.
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