Cerrejón advierte de bloqueos y atentados en sus operaciones; espera reactivar envíos a Israel

La seguridad volvió a ocupar el primer lugar en la agenda de varias compañías mineras. Esta vez, el presidente de Cerrejón, Edgar Alfonso, abordó los desafíos que enfrenta la empresa en esta materia. Señaló que la producción dependerá de que existan las condiciones necesarias para continuar operando con normalidad.
El directivo también reveló que esperan producir 17 millones de toneladas, y que también buscarán reactivar el mercado israelí, en el cual el carbón colombiano perdió acceso tras el veto gubernamental a las exportaciones hacia ese país.
¿Qué tiene que mencionar en cuanto a las problemáticas que ha tenido el carbón en transporte?
Este año, uno de los principales problemas que tenemos es precisamente el de atentados y bloqueos, pero en este año llevamos ya varios atentados a la línea férrea, 12 el año pasado (2025), y es una problemática que no se presentaba posiblemente desde 2012.
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Eso nos tiene preocupados, nos ha afectado. El último atentado casi que nos tuvo por fuera de operación 11 días, y eso obviamente nos impide poder pensar en cualquier plan de subir o mejorar producción.
El otro tema importante aparte es el de bloqueos. Nosotros en este año, ya llevamos más de 110 bloqueos, el año pasado tuvimos más de 200, y eso precisamente nos impacta porque nosotros necesitamos nuestra cadena, nuestro tren para mover el carbón y poderlo exportar, pero también bajar suministros críticos.
¿A cuánto va a llegar la producción de carbón este 2026 y qué es lo que proyectan para 2027?
Nosotros anunciamos una producción de 17 millones de toneladas (en 2026). Las condiciones están dadas para que podamos cumplir esa meta. Vamos bien hasta lo que va para este año.
De las expectativas del otro año, todo depende de que se puedan solucionar estas problemáticas con bloqueos y con atentados, porque realmente no tendría sentido que subiéramos producción si no vamos a mover el carbón. Si se dan las condiciones, puede ser que nosotros podamos aumentar producción para el otro año.
¿Cuáles son los puntos clave en los cuales están sufriendo el freno de transporte?
Cerrejón es la mina, la línea férrea y el puerto. Los puntos de la línea férrea más hacia el norte son los que más nos están impactando. De todas formas, tenemos una problemática en términos de seguridad, en temas de disputas entre comunidades que generan conflicto y que, de alguna manera, generan esos bloqueos.
Pero algo importante es que 70 % de los bloqueos que nosotros tenemos no tienen nada que ver con Cerrejón, tienen que ver con otros temas de pagos a maestros, con temas de ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y temas de transporte.
Realmente, son problemáticas que estamos sufriendo que ni siquiera tienen que ver con algún tema que sea relacionado con Cerrejón.
Aparte de esta problemática, ¿cuáles son los mercados a los cuales ustedes están exportando?
Nuestro mercado natural debiera ser el Atlántico, es decir, Sudamérica, Norteamérica y Europa, pero cada vez más ese mercado se ha venido desplazando hacia Asia. Nuestra producción este año está, más o menos, yendo 20 % a Asia, el resto se está tratando de ubicar en estos mercados, pero también porque bajamos producción.
En un momento que pensáramos en subir producción, tendríamos que pensar en mandar más carbón hacia Asia, y ahí es un mercado más competitivo, porque tenemos que incurrir en mayores costos de flete y competir con carbones de Sudáfrica, Australia, lo cual lo hace más difícil, pero eso es lo que tenemos.
¿Qué está cambiando la tendencia en el consumo de carbón en América?
Obviamente, en el tema de la matriz energética ha habido desarrollos en los últimos años, pero carbón se va a seguir necesitando. La demanda de energía sigue creciendo y el carbón sigue estando ahí por décadas.
Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando con el mercado del Atlántico? Que, obviamente, mucha de esta demanda de carbón se viene generando más en Asia, es un mercado donde hay más volúmenes. Si queremos ser competitivos a futuro, hablando de varios años, siguiente década, sí hay que buscar serlo en el mercado asiático.
¿Abastecen el mercado colombiano?
No, nosotros todo lo exportamos.
¿Hay probabilidades de que abastezcan el mercado local para que las térmicas tengan los insumos para producir energía eléctrica?
Ahí también depende de unos temas de limitaciones y legales. Lo que nos permiten nuestros contratos hoy en día, básicamente, es exportar. Somos exportadores 100 %. Obviamente, siempre hay opciones de revisar y ver si hay algo que ajustar, que pudiera dar acceso a ese mercado.
¿El carbón va a seguir siendo demandado hasta 2050?
Mucho más allá de 2050. La demanda sigue creciendo y la oferta por energías renovables, ¿no hay suficiente cobre en el mundo para construir los suficientes generadores hidráulicos, eólicos.
¿Cuándo se reiniciarían esas exportaciones de carbón a Israel?
Es un mercado importante y atractivo. Es positivo que el gobierno haya levantado la restricción de exportar carbón a Israel, eso lo vemos con buenos ojos, pero eso es una relación comercial que hay que volver a construir.
Porque, como se dieron las cosas, tuvimos que parar envíos y se perdió una relación de confianza con esos clientes que hay que volver a construir ahora.
¿Se reactivarían esos envíos este año?
Esperaríamos que fuera este año. Es una probabilidad, pero eso esperemos.
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¿Cuánto le representaban las exportaciones de carbón a Israel?
Entre una y dos millones de toneladas por año enviaba Cerrejón a Israel.