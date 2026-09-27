Reunión entre Trump y Xi: ¿qué acordaron, qué quedó pendiente y qué viene ahora para China y Estados Unidos?

La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Washington terminó con un tono de distensión entre Estados Unidos y China, pero sin cerrar varios de los asuntos que han marcado la relación entre las dos mayores economías del mundo.
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El encuentro, realizado el 24 de septiembre durante la visita de Estado de Xi a Estados Unidos, estuvo centrado en comercio, tecnología, inteligencia artificial y seguridad. También hubo conversaciones sobre asuntos internacionales como Irán, Ucrania y Corea del Norte. La cuestión de Taiwán, uno de los principales puntos de tensión entre Washington y Beijing, fue planteada por Xi durante la reunión, aunque no apareció entre los temas tratados públicamente por Trump.
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La visita terminó el 25 de septiembre después de varias actividades oficiales, incluida una reunión de los dos mandatarios en la Casa Blanca. Para Estados Unidos y China, el principal resultado fue mantener abierta la negociación económica y establecer nuevos mecanismos de diálogo, mientras que las diferencias estratégicas quedaron sobre la mesa.
La propia Casa Blanca señaló que los dos países acordaron avanzar hacia una relación de “estabilidad estratégica sobre la base del respeto, la equidad y la reciprocidad”.
¿Qué acordaron Trump y Xi tras su reunión?
Uno de los resultados más concretos estuvo en el frente comercial. Estados Unidos y China pusieron en funcionamiento sus respectivos Consejos de Comercio e Inversión, mecanismos creados en la cumbre de mayo de 2026 para mantener una negociación permanente sobre asuntos económicos.
En materia comercial, ambos países alcanzaron un consenso sobre recomendaciones para dar un tratamiento arancelario más favorable a US$30.000 millones de bienes no sensibles en cada dirección.
La lista incluye productos agrícolas, pescado y mariscos, madera, cosméticos y dispositivos médicos dentro de las exportaciones estadounidenses. En sentido contrario, contempla productos de consumo chinos como pequeños electrodomésticos, juguetes, decoraciones navideñas y sillas para niños. La Casa Blanca también informó que China importará al menos 10 millones de toneladas métricas de carbón estadounidense en 2027 y nuevamente en 2028.
Además, el Consejo de Comercio abrió un grupo de trabajo específico para abordar las barreras de acceso al mercado agrícola, un asunto de especial importancia para los productores estadounidenses.
Este punto se conecta con una de las prioridades de Trump: aumentar las ventas de productos estadounidenses a China, especialmente del sector agropecuario. El presidente dijo al cierre de la visita que esperaba que los agricultores estadounidenses fueran beneficiados por los resultados de las conversaciones.
El segundo mecanismo que quedó operativo es el Consejo de Inversión Estados Unidos-China. Su objetivo será discutir oportunidades de inversión y obstáculos que encuentren las empresas de ambos países, creando un canal formal para abordar asuntos comerciales y empresariales.
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La Casa Blanca indicó que este mecanismo permitirá tratar cuestiones de inversión que tengan relevancia comercial para ambas economías. Esto resulta relevante porque la relación económica entre Washington y Beijing no se limita a los aranceles. También existen restricciones sobre tecnología, inversiones, cadenas de suministro y acceso a determinados mercados.
Inteligencia artificial: nuevo diálogo entre las dos potencias
La inteligencia artificial fue otro de los grandes temas de la reunión. Trump y Xi coincidieron en que Estados Unidos y China deben mantener el diálogo sobre esta tecnología, aunque ambos países compiten por el liderazgo en inteligencia artificial.
Xi planteó que los dos países tienen capacidades importantes en esta materia y que, además de competir, pueden cooperar para controlar sus riesgos: “La IA debe permanecer bajo control humano”, señaló Xi durante las conversaciones, según la Cancillería china.
El Gobierno chino informó que ambos países continuarán el diálogo sobre los riesgos y beneficios de la inteligencia artificial y buscarán prevenir su uso indebido o malicioso. La Casa Blanca, por su parte, informó que Estados Unidos y China acordaron crear un diálogo bilateral sobre “superinteligencia”, término que ambos países utilizarán para referirse a determinadas tecnologías emergentes.
También establecieron un canal de comunicación para incidentes relacionados con esta tecnología. El próximo intercambio está previsto para noviembre de 2026.
¿Qué pasó con Taiwán?
Taiwán fue uno de los asuntos más delicados de la reunión. Aunque Trump no mencionó públicamente la isla durante sus declaraciones, la Cancillería china informó que Xi planteó directamente el tema durante las conversaciones privadas.
Xi reiteró que Beijing considera que la reunificación nacional y la integridad territorial son asuntos fundamentales y pidió a Estados Unidos oponerse a la independencia de Taiwán y manejar el tema con cautela.
La diferencia es importante porque Taiwán continúa siendo uno de los principales puntos de fricción entre las dos potencias. Estados Unidos mantiene relaciones no diplomáticas con la isla y, bajo su legislación, puede proporcionarle armas para su defensa.
Por ahora, no se anunció un nuevo acuerdo público que modifique la posición estadounidense sobre Taiwán. Tampoco hubo un compromiso público de Beijing que cambie su posición sobre la reunificación. Por eso, el asunto quedó entre los principales temas pendientes después de la reunión.
¿Qué otros asuntos discutieron Trump y Xi?
Trump y Xi también hablaron sobre conflictos y asuntos de seguridad internacional. Según la Cancillería china, los dos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre Medio Oriente, la guerra de Ucrania y la península de Corea.
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La Casa Blanca añadió que ambos coincidieron en que Irán no puede tener un arma nuclear y que ningún país o institución debe poder imponer peajes sobre las vías navegables internacionales.
También acordaron apoyarse mutuamente como países anfitriones de las reuniones del APEC y el G20 de 2026, con la intención de que ambos presidentes participen en las respectivas cumbres.