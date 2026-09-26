 Supermercado está rematando productos de la canasta familiar: Descuentos hasta del 50 %

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Supermercado está rematando productos de la canasta familiar: Descuentos hasta del 50 %

Entre las ofertas se encuentran reducciones de precio de hasta 50 % en determinadas referencias de frutas y verduras.

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Nuevos descuentos de Makro
Nuevos descuentos de Makro. Foto: Makro

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La celebración del Aniversario Dorado de Makro entra en su etapa final con una jornada de promociones que estará vigente hasta 1 de octubre de 2026. Durante este periodo, los consumidores podrán acceder a descuentos en diferentes categorías de alimentos, bebidas y productos para el hogar.

Entre las ofertas se encuentran reducciones de precio de hasta 50 % en determinadas referencias de frutas y verduras. Asimismo, algunos productos de pescadería, cereales y artículos de aseo tendrán descuentos de hasta 40 %, mientras que las carnes frías y los embutidos contarán con promociones de hasta 30 %.

La campaña también incluye otras categorías de consumo frecuente. Los productos congelados tendrán descuentos de hasta 30 %; los lácteos y las infusiones, de hasta 25 %; y los snacks y las bebidas, de hasta 20 %. La oferta contempla además productos de despensa como arroz, granos, aceites y café, de acuerdo con las referencias disponibles.

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Ante este tipo de jornadas, la compañía recomienda planificar las compras y revisar previamente qué productos se necesitan en el hogar. También plantea comparar los precios según el peso o la unidad y verificar las fechas de vencimiento antes de adquirir cantidades adicionales.

Makro sacó nueva marca con grandes productos
Makro sacó nueva marca con grandes productos. Foto: Makro

El volumen de compra también debe responder a las características de cada producto. En el caso de alimentos no perecederos o de consumo habitual, adquirir mayores cantidades puede ser una alternativa cuando existe una necesidad concreta y espacio suficiente para almacenarlos. Para los productos perecederos, lo recomendable es ajustar la compra a la capacidad real de consumo.

Las promociones estarán disponibles hasta el 1 de octubre de 2026 o hasta agotar existencias y podrán variar según el establecimiento.

Adicionalmente, los clientes que realicen compras iguales o superiores a $250.000, IVA incluido, podrán obtener un código para registrarse en el sorteo de un año de mercado mensual, programado para el 2 de octubre de 2026.

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