Relevante | Chilena Cencosud adquiere a Makro en Colombia en una millonaria transacción

Cencosud sigue ajustando sus negocios en la región, con miras a una consolidación de su portafolio en diversos segmentos, con varios movimientos en Colombia.
El retail chileno acaba de anunciar la adquisición del 100 % de Makro Supermayorista en Colombia, en línea con su plan de reforzar su crecimiento en el continente y su posicionamiento en el formato Cash & Carry (autoservicio).
La transacción se realizó a través de su filial Cencosud Internacional SpA y contempla una inversión aproximada de US$158 millones, financiada totalmente con recursos propios.
Esta incorporación de Makro permitirá a Cencosud ampliar su presencia en el país, sumando el formato mayorista a su operación y generando oportunidades de sinergias operacionales, logísticas y comerciales.
Con esta compra, Cencosud refuerza su presencia en Colombia y continúa desarrollando el formato mayorista en la región, dando continuidad a la adquisición de Makro en Argentina en 2025 y la operación de Giga en Brasil
Relacionado: Primicia | Cencosud alista nueva inversión para gran centro comercial en Medellín: ubicación y detalles .
Tamaño de Makro
Makro cuenta con más de 25 años de trayectoria en Colombia y opera 21 tiendas en 16 ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con una propuesta enfocada en ventas mayoristas dirigida a clientes profesionales y emprendedores.
Esta incorporación de Makro permitirá a Cencosud ampliar su presencia en el país, sumando el formato mayorista a su operación y generando oportunidades de sinergias operacionales, logísticas y comerciales.
“La compra de Makro representa una oportunidad para fortalecer nuestra operación en Colombia y ampliar nuestra propuesta para clientes que buscan soluciones mayoristas, con foco en servicio, surtido y competitividad.” señaló Ramiro Ortiz, gerente país de Cencosud en Colombia.
En Colombia, la incorporación de Makro abre nuevas oportunidades de crecimiento en un segmento con alto potencial, ampliando la propuesta de valor para clientes profesionales y emprendedores, destaca un comunicado.
El cierre de la transacción está sujeto a condiciones habituales para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
—