Primicia | Cencosud alista nueva inversión para gran centro comercial en Medellín: ubicación y detalles  

Cenco Malls, la empresa de retail y centros comerciales del grupo chileno Cencosud viene desplegando un plan de expansión en varios países de la región, incluido Colombia, entre los que se cuenta adquisición de activos, remodelaciones y proyectos desde cero.
La movida más reciente fue la adquisición a través de su filial en Colombia del 51 % del Centro Comercial Plaza Central, en Bogotá, que tiene más de 76.000 metros cuadrados de área arrendable, por un monto de $459.000 millones (US$124,5 millones).
A finales del año pasado, concretó una inversión de US$35 millones invertidos en la renovación del centro comercial Cenco Limonar, en Cali, además de otros US$5 millones adicionales en el Jumbo de este espacio.
Sin embargo, la expansión de Cenco Malls en Colombia no se detiene, pues tiene en su hoja de ruta la construcción desde cero un nuevo centro comercial en Medellín, que estará ubicado en una zona relevante para la capital antioqueña, que conectaría con otros sitios de interés.
Este es el nuevo proyecto de Cenco Malls en Medellín
Durante el Cenco Day 2026, la compañía reveló que sumará 80.000 metros cuadrados de área arrendable adicionales a su portafolio en Colombia con Cenco Medellín, un centro comercial que se construirá “greenfield”.
Es decir, será una nueva construcción, aunque aprovechará una ubicación que ya utiliza este grupo chileno para la operación de una de sus tiendas: El popular Jumbo de la 65, que funciona cerca al Estadio Atanasio Girardot, en Laureles. Además, estará cerca a la estación del Metro de Suramericana.
El proyecto, que en un comienzo se llamaba Cenco de la 65, actualmente se encuentra en fase de diseño y de acuerdo con información que sus ejecutivos han dado a algunos analistas del mercado, estaría listo en la segunda mitad de 2030.
Un informe de Credicorp Capital estima que esta expansión de Cenco Malls en Colombia con el nuevo proyecto Cenco Medellín, sería un factor clave para alcanzar mejores márgenes.
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El margen Ebitda el año pasado de Cenco Malls en Colombia fue de 35 % y, sumando la recién compra del 51 % de Plaza Central, este margen podría subir hasta 65 % en la segunda mitad.
“Para 2027, estimamos que estos niveles se estabilizarán en torno a 64,5 %, y con la incorporación de Cenco Medellín en la segunda mitad de 2030, proyectamos márgenes cercanos a 72 %”, que aumentaría con la maduración de este nuevo activo, agregó la comisionista.
Evolución de los centros comerciales en Colombia
Sobre las recientes adquisiciones en centros comerciales y la dinámica de este mercado, Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo de Acecolombia, dijo a Valora Analitik que hay una industria en evolución, “que sigue mostrando dinamismo tanto en nuevas aperturas como en procesos de adquisición y transformación de activos”.
Destacó que hoy no es importante solo el tamaño y los metros cuadrados, sino que “hoy estamos viendo una apuesta por modelos más eficientes, flexibles y centrados en la experiencia del visitante”.
Esto quiere decir que los centros comerciales están adaptándose a nuevas dinámicas de consumo, integrando usos mixtos, fortaleciendo su rol como espacios de encuentro y comunidad, así como optimizando las operaciones.
“Las inversiones y movimientos del mercado reflejan confianza en el sector, pero también una clara necesidad de innovar y reinventarse para seguir siendo relevantes en el largo plazo”, añadió Betancourt.