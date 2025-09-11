Cencosud, uno de los grupos de retail más grandes de América Latina, sigue apostando por Colombia y este jueves, desde el centro comercial Limonar, en Cali, lanzó su nuevo Jumbo reinaugurado, que se suma a la importante inversión en la renovación del centro comercial.
Desde el 2012, el conglomerado chileno es dueño de un porcentaje mayoritario del centro comercial vallecaucano, en donde empezó a participar poco después de su ingreso al país con la adquisición de las tiendas Carrefour.
En total, fueron US$35 millones invertidos en la renovación del centro comercial Cenco Limonar y US$5 millones adicionales en el Jumbo de esta zona.
“Estamos muy contentos de esta renovación del Jumbo Limonar, que junto con la renovación del Cenco Limonar se convirtió en la más importante que sufrió el Cenco Malls”, aseguró Ramiro Ortiz, gerente país de Cencosud.
El evento realizado desde Cali representó un hito para la marca, tanto así que reunió a los gerentes de todas las unidades de negocios en los diferentes países como Argentina, Brasil, Chile, entre otros, y estuvo presidido por el empresario Manfred Paulmann, hijo del fundador de Cencosud.
“Hace varios años vinimos a este centro comercial que estaba muy apagado y hoy podemos ver gran dinamismo. Estamos muy contentos de esta reinauguración”, relató Paulmann.
El nuevo formato de grande superficie contempla más de 5.200 m2 de área compuesta por nuevos espacios de restaurante y variedad gastronómica, así como mayor surtido de marcas importadas en categorías como alimentos, vestuario, cocina, electrodomésticos, entre otros.
Cuenta además con un layout en el que más de 60 % del espacio está dedicado a productos frescos, con una oferta robusta de frutas, verduras, pescadería, panadería, carnicería y charcutería. A esto se suman más de 1.000 referencias de Cuisine & Co. y una amplia gama de productos
La presencia de Cencosud en Colombia
Cencosud cuenta en la actualidad con 145 tiendas en Colombia a través de sus marcas Jumbo, Metro e Easy, esta última con una oferta enfocada en el sector de hogar.
El conglomerado chileno además tiene fuerte presencia en el negocio de centros comerciales, con una participación importante en cuatro grandes del país, que suman 109.433 m2 de superficie arrendable.
Colombia es uno de los países que más crece para el grupo en la región. De hecho, la marca expuso en sus más recientes resultados financieros que la Nación tuvo su mayor crecimiento desde 2022.
Los ingresos se elevaron 6,3 %, respecto al segundo trimestre de 2024. Allí, todas las unidades de negocio registraron incremento en ventas, destacándose la venta e-commerce (6,0 %) y la recuperación de la división de servicios financieros. Adicionalmente, en junio se abrió una nueva tienda Jumbo con más de 1.200 m2.
Cencosud estima que el nuevo modelo lanzado -que se consolida como referencia regional- sea exportado a otros mercados de Latinoamérica. como Argentina o Perú.