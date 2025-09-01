Cencosud dio un importante paso en su estrategia de consolidación en el continente y adquirió una nueva operación para sellar su ingreso al mercado de Estados Unidos (EE. UU).
En un comunicado la firma con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, EE. UU., Colombia y Perú dio a conocer un acuerdo con AP VIII Pomegranate Holdings, L.P. para comprar el 33 % restante de las acciones de The Fresh Market Holdings, Inc., que aún no eran de su propiedad.
Con esta adquisición, la chilena pasará a controlar el 100 % de las acciones de TFM, reafirmando así su posición en el mercado estadounidense.
“Estamos muy contentos de haber alcanzado este acuerdo, que marca un hito relevante en nuestra estrategia de fortalecer la presencia de Cencosud en EE. UU. El negocio de supermercados en Estados Unidos ha mostrado un desempeño positivo y se proyecta hacia una nueva etapa de crecimiento que nos entusiasma profundamente”, afirmó Rodrigo Larrain, Gerente General de Cencosud.
El precio de compra para esta transacción es de US$295 millones, el cual fue acordado directamente entre las partes, reflejando la sólida relación entre los socios y la capacidad de gestión del equipo de Cencosud.
De acuerdo con Cencosud, el cierre de la operación está sujeto al cumplimiento de ciertos términos y condiciones habituales para este tipo de transacciones, incluyendo la firma de los contratos de compraventa por todos los accionistas de TFM.
¿Cuándo empezó Cencosud su presencia en The Fresh Market?
The Fresh Market es una cadena de supermercados gourmet y de alimentos frescos en Estados Unidos que fue fundada en 1982 en Greensboro, Carolina del Norte, con un concepto distinto al de los supermercados tradicionales.
Básicamente, buscaba ofrecer a los clientes una experiencia de compra premium en tiendas de formato mediano, ambientadas como un mercado europeo, con música suave y atención personalizada.
Cencosud inició su participación en la compañía en 2022 cuando adquirió el 67 % del negocio, pero la operación se concretó oficialmente en agosto de 2025.
Vale mencionar que hoy The Fresh Market Holdings cuenta con cerca de 179 tiendas distribuidas en 22 estados del país norteamericano, y continúa en un proceso activo de expansión bajo la propiedad de Cencosud.
Además, la marca ha sido reconocida como el «Mejor Supermercado de Estados Unidos» por USA Today durante cuatro años consecutivos.