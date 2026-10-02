Dólar en Colombia retrocede a $3.275 ante corrección del petróleo y en medio del enfriamiento laboral en EE. UU.

El mercado cambiario local arranca la última sesión de la semana con un sesgo vendedor. Tras haber cerrado la jornada previa en $3.310, el dólar abrió en $3.275 y se negocia actualmente alrededor de los $3.275,01, profundizando la corrección y acercándose de forma paulatina a la zona de soporte proyectada por los analistas.
JP Tactical Trading destacó que la divisa continúa su retroceso, un movimiento que los analistas califican como una oportunidad propicia para estructurar compras de corto plazo. Los modelos tácticos de la firma estiman que la corrección actual aún cuenta con espacio para extenderse hacia la zona de los $3.220.
A escala global, el índice DXY se mantiene cerca de sus máximos anuales y consolida su cotización sobre el techo de los 101,70 puntos, lo que le permite preservar su tendencia alcista de mediano plazo.
En la región, el dólar conserva un sesgo firme, destacando el caso de México, donde el tipo de cambio se mantiene en niveles de sobrecompra.
Fuerte caída del petróleo por evaluación de reservas
Los precios internacionales del crudo sufren un retroceso drástico arrastrados por noticias de oferta. El Brent cae un 2,7% hasta los US$99,69 por barril y el WTI cede un 3,5% hasta los US$89,64 por barril.
Este desplome se produce tras conocerse que la Unión Europea y el Reino Unido evalúan una liberación coordinada de reservas estratégicas de diésel y crudo (con propuestas de Francia para liberar 50 millones de barriles de diésel y otros 50 millones de crudo por parte de miembros de la Agencia Internacional de Energía) para mitigar la escasez global.
No obstante, el mercado no descarta volatilidad adicional ante la persistencia de riesgos geopolíticos en Medio Oriente, marcados por el despliegue de nuevas tropas y un grupo de portaaviones estadounidense en la región.
EE. UU. reporta un mercado laboral más débil de lo esperado
Los mercados financieros adoptaron una postura de absoluta cautela a la espera del informe oficial de empleo de septiembre en Estados Unidos y anticipaban la creación de entre 84.000 y 89.000 puestos de trabajo y una tasa de desempleo estable en el 4,1 %.
Sin embargo, la economía creó apenas 29.000 empleos en septiembre, con lo que la tasa de desempleo subió a 4,2 %. Incluso el dato de agosto fue revisado a la baja en 29.000 empleos, reforzando la señal de enfriamiento del mercado laboral. Este se convierte en el tercer reporte de empleo más débil de 2026.
Este dato moldeará las expectativas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal, de hecho, se espera que aumenten las expectativas de una postura más cautelosa en su próxima reunión, especialmente si la desaceleración del empleo continúa en los próximos meses.
—