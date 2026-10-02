Video | Acciones de Ecopetrol lideran el volumen de transacciones de la jornada

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 01 de octubre de 2026 en 2.530,05 puntos registrando una variación negativa de – 0,75 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 22,34 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte estaría en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.628 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $145.998 millones, mostrando una variación negativa de 17,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $177.340 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 0,18 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $41.999 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 1,72 %) que negoció $24.402 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Davivienda Group preferencial (PFDavigrp sin cambios 0,00 %) que transaron un monto de $16.895 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, las acciones de Acerías Paz del Río (Pazrio) que retroceden – 5,00 %.
- En la segunda casilla, Grupo Sura preferencial (PFGrupsura) que cae – 3,13 %.
- Finalmente, los títulos del Grupo Éxito (Éxito) que bajaron – 2,99 %.
Las acciones de Davivienda preferencial (PFDavvnda) suben 2,03 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) subieron 2,43 % y marcan un volumen de operaciones de $8.193 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap