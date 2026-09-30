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Ecopetrol recibió $683.990 millones en cuentas por cobrar del Fondo de Estabilización de Combustibles; la compañía tuvo nuevos nombramientos

Los montos fueron transferidos por los ministerios de Hacienda y de Minas. Apuntan a la reducción del déficit en la bolsa para estabilizar precio del diésel.

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Ecopetrol. Imagen: Valora Analitik
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Ecopetrol informó que los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía de Colombia realizaron el pago de cuentas por cobrar del Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (FEPC). Estos montos correspondieron al tercer y cuarto trimestre de 2025.

Los pagos reconocidos ascendieron a $683.990 millones en favor de la estatal energética y de su filial, la Refinería de Cartagena (Reficar). De este monto, $573.108 millones son de Ecopetrol y $110.882 millones de Reficar. El pago se realizó a través de títulos de tesorería (TES).

Ecopetrol. Imagen: Valora Analitik
Ecopetrol. Imagen: Valora Analitik

Estos montos disminuyen el déficit en la bolsa del FEPC, con la cual el Gobierno Nacional financia los precios de combustibles como el diésel, con la finalidad de que no reflejen sus costos reales de mercado, sino que estos sean inferiores.

Debe recordarse que el Gobierno de De La Espriella congeló por segunda vez los precios del diésel en octubre de 2026, y los ubicó en $11.320 por galón como promedio de las 13 principales ciudades de Colombia.

Imagen: Ministerio de Minas y Energía y de Hacienda
Imagen: Ministerio de Minas y Energía y de Hacienda

Nuevos nombramientos

De otro lado, Ecopetrol informó que Mónica Jiménez será la nueva vicepresidente legal y secretaria general. Mauricio Gutiérrez será el nuevo vicepresidente corporativo de estrategia y nuevos negocios, y Camilo Rojas, el nuevo vicepresidente administrativo y de servicios. Todos se unirán a más tardar el 6 de octubre de 2026.

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