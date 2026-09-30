Consejo Privado de Competitividad evoluciona a Colombia Compite; deja recomendaciones a Gobierno De la Espriella

El antiguo Consejo Privado de Competitividad presentó su Informe Nacional de Competitividad 2026-2027 bajo su nueva identidad de Colombia Compite, después de dos décadas de trabajo sobre productividad, crecimiento y desarrollo empresarial en el país.
El documento plantea una hoja de ruta para el periodo 2026-2030 y concentra su llamado en reformas que, aunque pueden implicar costos en el corto plazo, tendrían efectos sobre la trayectoria de crecimiento en el largo plazo.
El informe sostiene que uno de los principales retos de Colombia sigue siendo convertir las capacidades institucionales y empresariales construidas durante las últimas décadas en mayores niveles de productividad.
En ese diagnóstico, Colombia Compite identifica cuatro frentes que requieren atención prioritaria: las finanzas públicas, el sistema de salud, el sector minero-energético y la reducción de barreras regulatorias.
Las tareas que propone Colombia Compite
En materia fiscal, el documento advierte sobre el peso de la deuda pública y de su servicio sobre el presupuesto anual. Entre las acciones propuestas están reducir el gasto estatal que no genere resultados, revisar componentes del sistema de protección social y del Sistema General de Participaciones, y modificar la estructura tributaria para aumentar el recaudo y, al mismo tiempo, disminuir cargas sobre la producción y la inversión.
En salud, Colombia Compite plantea primero estabilizar las finanzas del sector y avanzar posteriormente hacia reformas que permitan garantizar la sostenibilidad del gasto. El informe también señala la necesidad de contar con información integrada del sistema para mejorar la toma de decisiones, en un escenario marcado por el envejecimiento de la población y la incorporación de nuevas tecnologías.
El tercer frente corresponde a energía y minería. Allí la recomendación es destrabar proyectos estratégicos de generación y transmisión, reactivar los proyectos de interés nacional estratégico (Pines), agilizar los procesos de licenciamiento ambiental y social y mejorar los mecanismos de asignación que permitan atraer inversión de largo plazo.
El documento también propone incentivar la exploración para garantizar el abastecimiento futuro y generar recursos fiscales.
La apuesta por reducir barreras a la inversión
El cuarto frente urgente es una revisión regulatoria que atraviesa distintos sectores de la economía. Colombia Compite propone simplificar procesos aduaneros, unificar la vigilancia sanitaria y fitosanitaria de las cadenas de alimentos, facilitar el reconocimiento de estudios técnicos internacionales y revisar los procedimientos asociados con licenciamiento ambiental, construcción e inmobiliario.
La agenda también incluye cambios regulatorios en educación y mercado laboral. En este último caso, el informe plantea revisar normas que dificultan la contratación formal de jóvenes y establecer reglas claras para nuevas modalidades de trabajo, entre ellas las vinculadas con plataformas digitales.
Trabajo identificado por áreas
Además de los cuatro frentes considerados urgentes, el documento plantea prioridades específicas para las 13 áreas que hacen parte de su agenda de competitividad.
En infraestructura y transporte, propone reactivar los Pines para avanzar en el Plan Maestro de Transporte Intermodal y facilitar la aprobación de proyectos de iniciativa privada. En digitalización, plantea revisar las barreras para ampliar las redes de última milla y fortalecer la identificación de brechas de talento digital.
En comercio exterior, Colombia Compite señala que el intercambio de bienes y servicios representó 37,0 % del PIB en 2024 y plantea ampliar la inserción exportadora, reducir los costos asociados con la internacionalización y desarrollar una estrategia regional para atraer inversión extranjera.
En tributación, propone ampliar la base de contribuyentes, evaluar de manera permanente los beneficios tributarios y avanzar hacia un acuerdo que combine formalización, progresividad y productividad.
Para el sector empresarial, el informe pone el foco en la brecha de productividad entre las compañías de mayor tamaño y las microempresas. Entre sus prioridades están construir una agenda nacional de extensión empresarial, reactivar el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación desde la Presidencia, entre otras.