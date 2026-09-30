TD SYNNEX crece a doble dígito en Colombia y prepara nueva expansión en IA y centros de datos

TD SYNNEX cerró su último año con un crecimiento sostenido de doble dígito en Colombia y mantiene una estrategia de expansión enfocada en segmentos que están concentrando una mayor demanda de tecnología, entre ellos inteligencia artificial, nube, ciberseguridad y centros de datos.
Ricardo Caballero, director general de TD SYNNEX para Centroamérica, Caribe y Sudamérica, señaló que el desempeño del negocio ha llevado a la compañía a mantener sus inversiones en el país. La apuesta incluye ampliar capacidades y fortalecer el conocimiento técnico disponible para atender las nuevas necesidades de las empresas.
La inteligencia artificial es uno de los principales motores de ese cambio. Según Caballero, las compañías están buscando estas herramientas para aumentar su productividad, pero su implementación también exige contar con infraestructura, datos, seguridad y personal preparado para aprovecharlas.
Para TD SYNNEX, esto representa una oportunidad en el trabajo que desarrolla con sus partners. La compañía está apoyando procesos de formación en inteligencia artificial, cloud y ciberseguridad, ante una brecha de conocimiento que considera uno de los retos para acelerar la adopción de estas tecnologías.
TD SYNNEX acelera su apuesta por infraestructura para IA
El cambio también está llevando a una transformación del canal tecnológico. Caballero explicó que los clientes tienen cada vez mayor conocimiento sobre las herramientas disponibles y están demandando proveedores con mayores niveles de especialización.
“Tenemos que subir nuestro nivel de especialización”, señaló el ejecutivo. La compañía considera que los partners tendrán que integrar más capacidades y, en algunos casos, trabajar de manera conjunta para atender proyectos tecnológicos que requieren soluciones más completas.
En paralelo, TD SYNNEX está ampliando su oferta alrededor de los centros de datos. El objetivo es que sus partners puedan atender proyectos que incorporen no solo servidores, almacenamiento y gestión de datos, sino también infraestructura física como racks, sistemas de energía, UPS y refrigeración. Pasted text
La compañía también identifica una oportunidad en el sector público, al que llega a través de sus partners. Caballero señaló que las entidades estatales avanzan a un ritmo diferente al de las empresas privadas debido a sus procesos de contratación y presupuesto, aunque considera que la inversión tecnológica puede contribuir a mejorar la productividad y optimizar recursos. Pasted text
Con esta estrategia, TD SYNNEX busca mantener el crecimiento de su operación en Colombia mientras amplía su participación en proyectos de mayor especialización. La compañía plantea que la evolución del mercado está llevando a los distribuidores y partners a pasar de la comercialización de tecnología a un acompañamiento más amplio en infraestructura, servicios y conocimiento técnico.