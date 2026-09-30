Grupo Argos anuncia operaciones financieras en concesiones de Odinsa como parte de ACE 1.0

Grupo Argos continúa avanzando en la ejecución de ACE 1.0 con operaciones financieras en Opain y Pacífico 2, concesiones gestionadas por Odinsa.
Opain, concesionario encargado de la administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, ejecutó una transacción de refinanciación por US$185 millones, con lo cual reduce el costo de la deuda, anticipa la distribución de dividendos a sus accionistas y mejora la rentabilidad sobre el capital invertido.
Por su parte, Pacífico 2 adelantó un proceso de financiación por $510.000 millones, cuya liquidez será destinada a propósitos generales y operacionales, así como a la distribución de dividendos a sus accionistas y al cumplimiento de obligaciones financieras de la concesión.
Para Grupo Argos, estas operaciones constituyen un nuevo hito en el marco del programa ACE 1.0, que contempla la gestión del portafolio para anticipar la generación y distribución de caja, liberar recursos desde activos maduros y fortalecer la capacidad para asignar capital hacia las alternativas que ofrezcan los mejores retornos para sus accionistas.
Relacionado: Grupo Argos prepara entrada a Venezuela en tres fases: así crecerá Cementos Argos en ese mercado
Operaciones financieras complementan programa ACE 1.0
Estas operaciones se suman a las acciones que se han venido materializando desde el anuncio de ACE 1.0 y fortalece la flexibilidad financiera para continuar ejecutando esta hoja de ruta. Las operaciones también evidencian las capacidades de gestión financiera y de activos que Odinsa viene consolidando en su evolución hacia Grupo Argos Asset Management, el único gestor de activos de Grupo Argos.
Felipe Aristizábal, CFO de Grupo Argos, indicó que «estas operaciones demuestran cómo la capacidad y experiencia de Odinsa contribuyen a mejorar la rentabilidad de los activos, anticipar distribuciones y liberar recursos para fortalecer la capacidad para asignar capital hacia las alternativas que ofrezcan los mejores retornos para los accionistas de Grupo Argos».
«Seguiremos ejecutando esta hoja de ruta con disciplina, buscando que cada decisión contribuya a generar mayores retornos y a acelerar la generación, captura y transferencia de valor a nuestros accionistas”, agregó.
—