JetSmart anuncia nueva ruta directa entre Medellín y Buenos Aires: revela interés en Venezuela

Este 30 de septiembre de 2026, la aerolínea JetSmart anunció la nueva ruta que conectará a Medellín con Buenos Aires, Argentina.
Con cinco frecuencias semanales, sin escala y con 1.860 sillas, la operación empezará el 12 de noviembre de este año, y lo que busca es fortalecer la conexión para negocios, turismo y desarrollo económico a la capital de Antioquia.
En conversación con Valora Analitik, Mario García, country manager de JetSmart en Colombia, contó los detalles de este lanzamiento y, a su vez, afirmó que están estudiando la posibilidad de llegar a Venezuela.
“Esperamos que en la medida en que la industria y el mercado madure, logremos ampliar estas frecuencias. Nuestra expectativa es toda. Esperamos tener unos muy buenos resultados, generar conectividad y seguir posicionándonos como una alternativa de viaje para todos los colombianos y las personas de la región”.
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Sobre el desempeño de la aerolínea, expresó que viene muy bien, creciendo en Colombia.
“Con este ya vamos a tener 13 aeronaves en el país generando conectividad internacional. Tenemos destinos internacionales, Santiago, ahora Buenos Aires, Punta Cana, Lima y Antofagasta, y con una conectividad doméstica muy importante con 21 rutas”.
Al ser consultado por Venezuela y la ventana de oportunidades que se están abriendo en el país, esto luego de la captura de Nicolás Maduro, García fue enfático y dijo: “Seguimos estudiando la posibilidad de volar a Venezuela”.
En sus palabras, están con “todo el proceso con las autoridades y seguramente el año entrante será una de las rutas que estaremos evaluando a profundidad (…). Esa ruta está dentro de nuestro portafolio de evaluación y de análisis”.
Entre los planes de este año, concluyó con el vuelo diario Medellín-Punta Cana.
Actualmente, JetSmart conecta el país mediante 21 rutas nacionales hacia 11 destinos, y fortalece su presencia regional con siete rutas internacionales hacia tres destinos en Suramérica y uno en el Caribe desde Colombia, impulsado por su flota de 56 aeronaves Airbus A320neo y A321.