Sector asegurador colombiano creció 18 % en cuatro años y duplicó el ritmo de expansión de la economía

Entre junio de 2022 y junio de 2026, la industria aseguradora en Colombia registró un crecimiento del 18 % real en las primas emitidas. Este desempeño representa más del doble del crecimiento acumulado por la economía colombiana en el mismo periodo, el cual se ubicó en un 7,9 %.
Las cifras fueron presentadas por el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Gustavo Morales, en el marco de la Convención Internacional de Seguros, celebrada en Cartagena.
A pesar de este impulso, la penetración del seguro en el país ha mostrado un avance moderado. En junio de 2022, el porcentaje de primas respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se situaba en un 2,86 % y para junio de 2026 ascendió al 3,12 %.
Morales calificó este crecimiento como positivo, pero lento, y señaló que Colombia aún se encuentra distante del promedio registrado por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo índice de penetración alcanza el 6,2 %. En términos de gasto individual, el consumo promedio anual por habitante en seguros se situó en $1.120.643.
El gremio destacó también que, durante el primer semestre de 2026, las aseguradoras inyectaron a la economía $14,38 billones por concepto de indemnizaciones y reclamaciones pagadas a los usuarios. El presidente de la asociación destacó la dimensión de este monto al compararlo con el presupuesto nacional de inversión pública en el sector transporte para todo 2026, fijado en $15,6 billones.
Los ramos que lideraron el dinamismo
El incremento real en la emisión de primas durante el periodo estuvo impulsado principalmente por cinco ramos de seguros: el seguro previsional (+26 %), que se vio impulsado por la cobertura obligatoria frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia en los fondos pensionales, los de salud (+21 %), los de riesgos laborales (+16 %), las pólizas de cumplimiento (+14 %) y la categoría de vida grupo y colectivo (+12 %).
El balance de crecimiento del sector se da en un contexto de alta exigencia operativa tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Con corte al 25 de septiembre de 2026, la industria ha recibido 92.336 reclamaciones y ha constituido reservas técnicas por $5,75 billones para atender la emergencia; además, los pagos efectivamente girados a los asegurados afectados alcanzaron los $400.987 millones.
Morales ratificó la solidez financiera de las compañías para respaldar la catástrofe, asegurando que «ninguna aseguradora se va a quebrar por el sismo» gracias al respaldo del mercado reasegurador internacional y a los estándares prudenciales vigentes. No obstante, reiteró el reto de ampliar la cobertura residencial, recordando que en Colombia existen 2,68 millones de inmuebles asegurados contra terremoto y que tan solo el 9,3 % de las viviendas cuenta con una póliza de hogar.
—