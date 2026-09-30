Presidenta de la CCI pide acelerar obras y destrabar pagos para reactivar infraestructura en Colombia

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) cerró su encuentro regional en Barranquilla con una lista de prioridades por departamento y un llamado a destrabar proyectos de infraestructura.
El sector de infraestructura puso sobre la mesa la necesidad de acelerar la ejecución de obras, destrabar procesos ambientales y de consulta previa, además de avanzar en los pagos pendientes para garantizar la continuidad de los proyectos en Colombia.
Así lo explicó Tatyana Orozco de la Cruz, presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en entrevista con Valora Analitik, al hacer un balance del primer encuentro regional realizado en Barranquilla y anticipar los principales temas que llegarán al Congreso Nacional de Infraestructura, previsto para finales de noviembre en Cartagena.
¿Qué balance deja este primer encuentro regional en Barranquilla de cara al próximo Congreso Nacional de Infraestructura?
Queda una lista priorizada de tres proyectos por departamento, donde cada uno de los gobernadores tuvo la oportunidad de expresarle al Gobierno Nacional cuáles son sus prioridades.
También queda una conversación abierta en torno a la necesidad de mejorar la caja de las empresas del sector para que las obras puedan continuar y destrabar los procesos, no solamente en términos de consulta previa, sino también ambientales.
La idea es que las obras puedan ejecutarse en el menor tiempo posible y convertirse en dinamizadores de la economía y generadores de empleo y bienestar para todo el país.
¿Cuáles son los tres mensajes clave que quedan de este encuentro, además de las prioridades de cada departamento?
Creo que lo primero es que hay una necesidad imperante de acelerar las obras de infraestructura y de identificar dónde están esos cuellos de botella para poder continuar y finalmente llevar a feliz término cada una de ellas en todo el territorio nacional.
Lo segundo es avanzar en la estructuración de proyectos que todavía no están en fase tres y, lo tercero, realizar los pagos que sean necesarios para que se vayan destrabando las obras del sector.
La ministra de Transporte y el director del Invías también hicieron anuncios sobre nuevos proyectos y planes de inversión. ¿Cómo recibe el sector estas iniciativas?
En la región Caribe estamos muy contentos con varias de las iniciativas que se han venido destrabando.
Voy a mencionar solo algunas porque, si no, me quedaría aquí mucho tiempo, pero está el Canal del Dique, la Vía Milagro, que es la conexión entre Barranquilla y Santa Marta y que mejora toda la conexión de la región Caribe colombiana, y, por supuesto, la modernización de varios de los aeropuertos de la región Caribe.
¿Qué mensaje envía al sector de cara al Congreso Nacional de Infraestructura de noviembre?
Quiero decirles que la infraestructura seguirá siendo, volverá a ser, ese motor que dinamiza la economía de nuestro país.
Quiero invitarlos a que nos acompañen en el Congreso Nacional de Infraestructura a finales de noviembre en la ciudad de Cartagena, donde tendremos reunidos a todos los actores importantes alrededor de la infraestructura en Colombia.