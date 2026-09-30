Lumon invierte $4.000 millones en planta en Barranquilla y proyecta 10 distribuidoras en Colombia

Lumon, empresa finlandesa especializada en sistemas de cerramiento de balcones y terrazas con vidrio, avanza en el montaje de su primera planta de producción en Colombia, con una inversión inicial cercana a $4.000 millones.
La compañía, que cuenta con más de 50 años de trayectoria y presencia en 20 países, eligió Barranquilla como punto estratégico para su operación debido, principalmente, a la infraestructura portuaria de la ciudad y su ubicación para atender otros mercados de la región.
Mariano Marcos, CEO de Lumon Colombia, explicó a Valora Analitik los planes de la empresa en el país, el avance de la planta y las perspectivas de expansión.
¿En qué consiste la operación de Lumon y qué hace la compañía?
Lumon es una empresa finlandesa que tiene más de 50 años en el mercado y presencia en 20 países. Tenemos plantas de producción en Finlandia, Canadá y España y ahora estamos montando la primera planta de montaje en Colombia, aquí en Barranquilla, en Juan Mina.
La empresa se dedica exclusivamente al cierre de balcones y terrazas para optimizar esos espacios. Es un sistema de cierre de vidrio que no tiene perfiles verticales, por lo cual no cambia la vista de la terraza cuando está cerrado.
La idea es darles mayor funcionalidad a estos espacios y ampliar un poco más la vivienda para poder vivir y compartir en familia.
¿Cómo avanza la construcción de la planta y por qué decidieron instalarla en Barranquilla?
Estamos muy avanzados con la construcción de la planta aquí en Juan Mina. Se decidió Barranquilla por dos motivos importantísimos.
Uno es que tenemos puerto directo y, al tener la licencia de Lumon para todo el Caribe, incluido Panamá y Perú, es un muy buen punto de salida y entrada de materia prima por el tema portuario.
Por eso estamos aquí en Barranquilla. Nos hemos instalado y la ciudad nos ha acogido muy bien, con todas las facilidades que nos pudieron brindar para montar la planta.
¿Cuándo esperan comenzar la producción en Colombia?
El año que viene calculo que en diciembre ya estaremos empezando a producir aquí.
Por ahora estamos trayendo el producto desde Finlandia. En cuanto terminemos la planta, la expectativa es montar 10 distribuidoras en el país.
El próximo año va a ser de expansión, con una cobertura del 80 % a nivel nacional, y al año siguiente empezaríamos la expansión en todo el Caribe.
¿Qué potencial tiene Lumon en Colombia? ¿Su mercado está enfocado únicamente en los hogares?
La empresa está enfocada en hogares, edificios, viviendas y locales comerciales por el tipo de uso.
No se trata solamente de optimizar un balcón o una terraza. También podemos hacer divisiones internas en un restaurante con cristal para optimizar diferentes salones.
Es un producto que puede tener diferentes aplicaciones dependiendo de las necesidades del espacio.
¿Desde Colombia podrán exportar los productos hacia otros países de la región?
Sí. Como hemos comentado, el puerto es muy importante porque desde aquí vamos a llevar todo el material que se produzca en Colombia para abastecer todo el Caribe.
El puerto es fundamental para poder sacar nuestro producto hacia esos mercados.
¿Cuál ha sido la inversión de Lumon en Colombia?
Tenemos una inversión hasta el momento de $4.000 millones. Creo que esta cifra va a ir ampliándose durante los próximos tres años, a medida que tengamos que ampliar la flota de ventas y la capacidad de producción.