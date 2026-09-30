Satena abre ruta directa entre Montería y Ciudad de Panamá a partir de octubre

Montería, la capital de Córdoba, sumará una conexión directa con Ciudad de Panamá, uno de los principales puntos de entrada y salida de Centroamérica.
La aerolínea Satena anunció la apertura de la ruta internacional Montería–Ciudad de Panamá–Montería, que conectará el Aeropuerto Internacional Los Garzones con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la capital panameña.
Los tiquetes estarán disponibles para la venta a partir del 3 de octubre y el primer vuelo se realizará el 26 de octubre de 2026.
El servicio contará con tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y viernes, y se convertirá en la única ruta internacional operada actualmente por la aerolínea.
Los viajeros podrán salir del Aeropuerto Internacional Los Garzones a las 9:55 a. m. y llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 10:59 a. m., en horarios locales.
El tiempo estimado de vuelo entre Montería y Ciudad de Panamá será de 49 minutos a bordo de aeronaves Embraer ERJ-145. En el trayecto de regreso, el vuelo partirá a las 11:50 a. m. y llegará a la capital cordobesa a las 12:49 p. m., con un tiempo estimado de vuelo de 44 minutos.
Las aeronaves que operarán esta ruta tendrán capacidad para hasta 50 pasajeros.
La puesta en marcha de este servicio internacional amplía las posibilidades de movilidad para Córdoba, al ofrecer a los viajeros una alternativa directa que evita el desplazamiento previo hacia otras ciudades colombianas para iniciar su viaje a Panamá.
La nueva alternativa también favorecerá los viajes asociados a actividades empresariales y comerciales entre ambos destinos, además de ampliar las opciones para el turismo.
Con la apertura de Montería–Ciudad de Panamá, Satena continúa ampliando el alcance de su red internacional y fortaleciendo la conectividad aérea desde las regiones.