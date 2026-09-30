Gobierno llevará a Nueva York portafolio de proyectos por $75 billones en primera Milagro Week

El Gobierno Nacional anunció la primera Milagro Week, un encuentro que se llevará a cabo en Nueva York entre el 16 y el 19 de noviembre y en el que Colombia presentará a inversionistas internacionales un portafolio de proyectos por $75 billones.
La estrategia será liderada por el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y reunirá a inversionistas, empresas, fondos y representantes de la banca internacional y multilateral.
“Queremos contarle a Colombia que tenemos todo listo para realizar la primera Milagro Week, en Nueva York, del 16 al 19 de noviembre, un gran encuentro con inversionistas, empresas, fondos y banca internacional y multilateral, con una meta ambiciosa de proyectos a presentar, por valor de 75 billones de pesos”, afirmó Restrepo.
¿Qué proyectos presentará Colombia en la Milagro Week?
De acuerdo con el Gobierno, el encuentro hace parte de la estrategia para impulsar el crecimiento económico y contempla la presentación del primer portafolio de inversiones compuesto por más de 70 proyectos estratégicos.
Las iniciativas están relacionadas con sectores como energía, agricultura, minería, transporte, comercio, turismo sostenible, infraestructura, centros de datos y tecnología.
Según Restrepo, se trata de proyectos que están listos para buscar capital y convertirse en nuevas inversiones y actividades productivas.
“Es la primera vez en la historia que Colombia tiene un portafolio unificado para presentarlo ante inversionistas, empresas, fondos y la banca internacional y multilateral”, señaló Gómez Amín.
El ministro agregó que el objetivo no es únicamente identificar proyectos, sino avanzar en su ejecución para que puedan generar actividad económica y empleo.
¿Cuál es la meta económica del Gobierno?
La Milagro Week está vinculada con la estrategia Misión Crecer, con la que el Gobierno busca impulsar el crecimiento de la economía colombiana hasta el 6 % del PIB.
Restrepo señaló que para alcanzar esa meta será necesario aumentar la producción, fortalecer las empresas, incrementar las exportaciones, atraer inversión y generar empleo.
En esa línea, el Gobierno también destacó los avances en materia de apertura de mercados internacionales. Gómez Amín señaló que ya fueron presentados al Congreso los acuerdos con Singapur y Emiratos Árabes Unidos, mientras que continúa el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico.
Según el ministro, estos procesos buscan abrir nuevos mercados para los productores colombianos y aumentar las oportunidades de exportación y generación de divisas.
El Gobierno plantea que la llegada de capital y la ejecución de los proyectos permitan fortalecer la actividad productiva y generar recursos para sectores como educación, salud, vivienda e infraestructura.
“Crecer no es solamente una cifra en el PIB. Crecer es producir más, es formalizar más empresas, es generar más empleo de calidad, es mejorar los ingresos de las familias colombianas”, sostuvo Restrepo.
Por su parte, Gómez Amín señaló que el objetivo es que las empresas colombianas puedan crecer y acceder a nuevos mercados, mientras se generan mayores oportunidades para los trabajadores y jóvenes en el país.
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