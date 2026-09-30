Denarius Metals amplía su proyecto Toral en España y contempla reabrir la mina Antonina

Denarius Metals recibió del Gobierno de Castilla y León una opción preferencial para adquirir nuevos terrenos mineros en España. Se trata de hasta 28 nuevas áreas mineras, ubicadas justo al lado de su actual Proyecto Toral.
Estas cuadrículas abarcan una superficie aproximada de 800 hectáreas que, una vez finalizados los trámites administrativos, elevarían la superficie total de propiedades de la compañía en el distrito minero de León a 3.700 hectáreas.
Según explicó la firma canadiense, las áreas de Toral West extienden las propiedades de Denarius unos siete kilómetros hacia el noroeste. Dentro de esa extensión se encuentra la antigua mina Antonina, que funcionó entre 1935 y 1983 y de la que se extraían zinc, plomo, cobre y mercurio.
Ahora bien, de acuerdo con los datos de perforaciones anteriores, la concentración de minerales encontrada en Antonina sería parecida a la del Proyecto Toral. De manera que, de darse su reapertura, esta podría ser utilizada para llegar a zonas más profundas del yacimiento y convertirse en una vía alternativa para acceder a las zonas profundas de Toral.
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“La reapertura de la Mina Antonina podría acelerar el inicio de las operaciones mineras en el Proyecto Toral, proporcionando inicialmente acceso a la extensión en profundidad de la mineralización conocida debajo de la mina histórica y, posteriormente, como un acceso alternativo potencial a la mineralización profunda en Toral”, destacó Serafino Iacono, presidente ejecutivo de Denarius Metals.
El directivo también señaló que en los próximos meses se avanzará en el proceso administrativo necesario para formalizar los permisos de investigación correspondientes sobre las cuadrículas mineras adjudicadas.
Además, la compañía planea incorporar para 2027 la mina Antonina y la extensión occidental del yacimiento Toral a su programa de exploración.
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