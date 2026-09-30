Cali destinará $10.300 millones para reactivar negocios afectados por el terremoto

La Alcaldía de Santiago de Cali, la Cámara de Comercio de Cali y la Fundación WWB Colombia consolidaron una alianza público-privada que movilizará recursos por $10.300 millones para apoyar la reapertura y reactivación de negocios afectados por el terremoto.
Las tres entidades sumarán recursos y capacidades en una estrategia conjunta que orientará los apoyos disponibles, de acuerdo con el nivel de afectación de cada empresa, para recuperar su actividad productiva.
Esta estrategia combina diagnóstico, acompañamiento y seguimiento, según el nivel de afectación y capacidad de respuesta de cada negocio. Para ello, el Distrito habilitó una línea especial de reactivación empresarial post-sismo para entregar directamente activos, maquinaria e insumos, sin desembolsos de libre destinación ni indemnizaciones.
“En esta alianza con la Cámara de Comercio de Cali y la Fundación WWB Colombia unimos capacidades para que ningún comerciante, microempresario ni trabajador informal se quede solo en esta crisis”, destacó Alejandro Eder, alcalde de la capital de Valle del Cauca.
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¿Cómo funcionarán los apoyos?
La alianza busca apoyar la reactivación de más de 1.200 empresas de las 7.210 afectadas en la ciudad de Cali. Los recursos estarán destinados, entre otros instrumentos, a la entrega de capital semilla en especie y no reembolsable.
Los apoyos se organizan en tres niveles:
- Restablecimiento básico: hasta $5 millones para adquisición de herramientas, equipos e insumos esenciales.
- Reactivación operativa: más de $5 millones y hasta $10 millones, principalmente para maquinaria menor y herramientas especializadas.
- Recuperación intensiva y empleo: hasta $20 millones para negocios con afectaciones de mayor magnitud y capacidad de proteger o recuperar empleos.
Dentro de esta misma estrategia, la Cámara de Comercio de Cali pondrá a disposición recursos y capacidades técnicas para identificar las necesidades de las empresas afectadas y definir rutas de recuperación ajustadas a cada caso.
Por su parte, la Fundación WWB Colombia entregará capital en especie a los negocios priorizados, de acuerdo con sus necesidades. Este apoyo se complementará con un proceso de acompañamiento orientado a fortalecer la gestión y continuidad de cada negocio.
Tenga presente que podrán participar emprendedores, trabajadores informales y MiPymes de todos los sectores que operaban antes del 10 de agosto de 2026, hayan reportado su afectación a través de la Línea de Afectaciones Empresariales y acrediten los daños ocasionados por el terremoto.
La priorización tendrá en cuenta la gravedad de la afectación, el cierre del establecimiento, la posibilidad de reactivar el negocio con el apoyo recibido, la protección de empleos directos, la participación en cadenas de abastecimiento estratégicas y criterios de inclusión diferencial.
En esa línea, después de la entrega de los recursos en especie, se realizará un seguimiento a los 30 días para verificar el uso de los activos, maquinaria o insumos y evaluar el avance de la recuperación.
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