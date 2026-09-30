Titularizadora Colombiana completó una nueva emisión y amplía alternativas de financiación para Finandina

Titularizadora Colombiana realizo su emisión número 91 en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), la cual estivo estructurada con cartera de créditos de vehículos originada por Banco Finandina.
Según explicó la compañía, la operación ejecutada por un monto de $140.000 millones, convierte los flujos de esa cartera en títulos para el mercado de capitales. Al tiempo, le permite a Finandina una alternativa para diversificar sus fuentes de financiación.
Al dar a conocer los resultados de su más reciente emisión, Andrés Lozano Umaña, presidente de Titularizadora Colombiana, indicó que “cada emisión abre una conexión entre el ahorro de los inversionistas y el crédito que acompaña los proyectos de los colombianos”.
Y agregó: “Alcanzar nuestra operación número 91 junto a Banco Finandina refleja el valor de trabajar con los originadores para llevar nuevas oportunidades al mercado de capitales”.
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Detalles de la titularización
La emisión TIV V-17 está compuesta por un título Senior por $120.400 millones y tres series Subordinadas, en total por $19.600 millones.
La serie senior cuenta con una calificación AAA, otorgada por la calificadora BRC Ratings – S&P Global y tiene un plazo de 5 años.
La serie ofrecida al mercado registró una demanda de $125.400 millones frente a un monto ofrecido de $120.400 millones, con lo cual el bid to cover fue de 1,04 veces y se adjudicó a una tasa de IBR 1M + 1.20% NAMV.
En el año de su aniversario número 25, la compañía completó 91 emisiones, por más de $28 billones y “sigue construyendo puentes entre quienes necesitan financiación y quienes buscan invertir en el desarrollo del país”, destacó en un comunicado.
Con esta nueva operación, Titularizadora Colombiana y Banco Finandina continúan su trabajo en la titularización de cartera de vehículos.
Para el banco, este mecanismo permite movilizar recursos a través del mercado de capitales; para los inversionistas, representa una alternativa de inversión respaldada por los flujos de los créditos que integran la emisión.
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